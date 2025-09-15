Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez llega a la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, en el Congreso EP

Sánchez: «Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más»

El presidente del Gobierno insiste en su aval a las protestas que este domingo obligaron a suspender La Vuelta y sostiene que su posición es compartida por «una mayoría» porque está «en el sentido común»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:30

Pedro Sánchez insiste en su aval a las protestas propalestinas que este domingo obligaron a los organizadores de La Vuelta a suspender su última etapa, ... en Madrid. Es más, el presidente del Gobierno ha defendido hoy, en el primer encuentro del curso político con los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE, que lo sucedido debe servir para hacer crecer y llegar «a todos los rincones del mundo» el debate acerca de la participación de Israel en competiciones deportivas. «Nuestra posición es clara y rotunda y la comparte una inmensa mayoría porque está en el sentido común -ha esgrimido-: Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5 La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  6. 6

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  7. 7

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  8. 8

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia
  9. 9

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  10. 10

    La zumaiarra Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf en El Salvador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez: «Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más»

Sánchez: «Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más»