Sánchez: «Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más»

Pedro Sánchez insiste en su aval a las protestas propalestinas que este domingo obligaron a los organizadores de La Vuelta a suspender su última etapa, ... en Madrid. Es más, el presidente del Gobierno ha defendido hoy, en el primer encuentro del curso político con los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE, que lo sucedido debe servir para hacer crecer y llegar «a todos los rincones del mundo» el debate acerca de la participación de Israel en competiciones deportivas. «Nuestra posición es clara y rotunda y la comparte una inmensa mayoría porque está en el sentido común -ha esgrimido-: Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más».

El presidente del Gobierno ha reiterado prácticamente el mismo mensaje que ya lanzó en un acto de su partido en Málaga, apenas unas horas antes de que los manifestantes que se oponían a la participación del equipo Israel Premier Tech invadieran la calzada por la que debía transcurrir la carrea y, pese al amplio dispositivo policial desplegado para la ocasión -2.000 agentes de los distintos cuerpos de seguridad- obligaran a detenerse al pelotón. En su intervención no ha habido, como tampoco la hubo anoche en las palabras del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o del delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, lugar a la autocrítica por lo sucedido.

"Por supuesto que rechazamos siempre la violencia, faltaría más", ha esgrimido frente a las críticas de la oposición y los reproches de los sindicatos policiales, que esta misma mañana han denunciado que se les dejara "atados de pies y manos" para hacer frente a unos altercados que pusieron en riesgo la integridad física de los deportistas por pura "conveniencia política". "Sentimos profunda admiración y respeto por los ciclistas, por eso -ha rebatido- se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión, pero también sentimos inmenso respeto y profunda admiración por una sociedad española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica".

Sánchez ya defendió el pasado mayo que Israel fuera vetada en el festival de Eurovisión, en plena polémica por los resultados propiciados por el sistema de televoto, que catapultaron a la representante de este país desde los últimos puestos hasta la segunda posición. Pero aquello fue distinto. Entonces, no hubo ningún tipo de incidente que impidiera la celebración del certamen ni el Ejecutivo justificó actuaciones contra la cantante Yuval Raphael, superviviente de los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.