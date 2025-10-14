Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez saluda a Donald Trump en la cumbre de la paz, en Egipto, este lunes. EFE

Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

El presidente del Gobierno avanza que España está dispuesta a tener un «papel activo» tanto en la reconstrucción de Gaza como en su estabilización con la participación del ejército

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 10:24

Comenta

Pedro Sánchez se ha mostrado hoy, a su regreso de la Cumbre de la Paz en Sharm el Sheij, esperanzado con la posibilidad de que ... el plan de Trump para Oriente Próximo avance hacia una paz duradera pero también ha admitido que son muchas las «incógnitas» que se presentan en el camino y ha avanzado que España no levantará de momento el embargo de armas a Israel convalidado la semana pasada por el Congreso de los Diputados, apenas unos días antes de que se hiciera efectivo el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  3. 3 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  4. 4 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  5. 5 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  6. 6

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  7. 7

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  8. 8 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  9. 9

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel