Sánchez advierte al independentismo que «nunca aceptaremos el derecho de autodeterminación» Pedro Sanchez durante el acto del PSE en el BEC de Barakaldo. / EFE El presidente del Gobierno critica en Barakaldo «el viaje a ninguna parte del independentismo en Cataluña y la vuelta a atrás de las derechas» MIGUEL VILLAMERIEL Barakaldo Sábado, 9 febrero 2019, 14:07

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado al independentismo catalán que su pretensión de incluir el derecho de autodeterminación en las negociaciones entre el Estado y la Generalitat «no es constitucional», por lo que «no lo vamos a aceptar nunca». El dirigente socialista, que ha participado en un acto del PSE en el BEC de Barakaldo, ha señalado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que «dentro de la Constitución todo, puede haber cualquier diálogo, pero fuera de la Constitución no hay diálogo posible porque solamente son monólogos». Sánchez ha añadido que «la autodeterminación no solo no es constitucional, sino que, además, de manera reiterada, la sociedad catalana ha dicho que no quiere independizarse de España».

Sánchez, que ha realizado su primera visita a Euskadi desde que es presidente del Gobierno, se ha referido a la tensión política que se ha vivido esta semana por las conversaciones abiertas entre su Ejecutivo y las instituciones catalanas para tratar de buscar una solución dialogada al conflicto catalán. Un diálogo que pareció frustrarse este viernes después de que el Gobierno se descolgase de las negociaciones por la exigencia de la Generalitat de que se reconozca el derecho de autodeterminación. «Esta semana hemos visto que, entre el viaje a ninguna parte del independentismo en Cataluña y la vuelta a atrás de unas derechas que proclaman la recentralización del Estado, hay una amplia mayoría de españoles y españolas, encabezados por el PSOE, que defendemos la España autonómica porque es la garantía de una unión basada en la cohesión social», ha afirmado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha reivindicado que «los socialistas siempre hemos estado en el mismo sitio: ley y diálogo. Respeto a la Constitución y diálogo dentro de ella». Ha criticado que «la derecha siempre hace lo mismo también: cuando está en el Gobierno, exige lealtad y, cuando está en la oposición, es la mayor desleal, no solo con el Gobierno, sino con el Estado». Sánchez ha recordado que «ya dije que la crisis de Cataluña no se iba a resolver de un día para otro, que iba a exigir altura de miras y sentido de Estado, y generosidad por parte de todos». Ha apuntado que «siempre dijimos que el camino del diálogo y la Constitución era el más largo, pero advierto: es el único posible y el único transitable. El debate no es independencia sí o no, sino convivencia sí o sí. Y eso solo se logra respetando la ley y fomentando el diálogo, que es lo que está haciendo el Gobierno».

Sánchez, que ha dedicado varios minutos a glosar su proyecto de Presupuestos y en absoluto lo ha dado por perdido ante la votación de las enmiendas a la totalidad del próximo miércoles, ha señalado que «el Gobierno de España está defendiendo el diálogo y el respeto a la Constitución y está proponiendo una solución que no es ni dejar las cosas como están ni la independencia. Queremos trascender la dinámica de bloques y promover el autogobierno de Cataluña». También ha hecho un llamamiento a «permanecer firmes en nuestras convicciones» a pesar de las dificultades.

El líder socialista ha hecho un paralelismo entre el procés catalán y el Brexit y ha asegurado que en el Reino Unido «no saben cómo gestionar aquel referéndum. Hay mucha gente en Londres que tendría que aprender de aquello, pero también tendrían que reflexionar los que en Barcelona defienden un referéndum que dividiría para siempre a la sociedad catalana. ¿Quién ha ganado con el Brexit en Gran Bretaña? Los mismos que con el procés: nadie».

Respuesta a la derecha

Sánchez también ha querido responder a las críticas y los «insultos» que ha recibido esta semana de partidos como el PP, Ciudadanos o Vox. «La derecha siempre ha llegado tarde a cambios sociales como el divorcio, el aborto o el matrimonio entre homosexuales. Llegaban tarde y a rastras, pero al menos llegaban. Ahora, después de haber dejado a Rajoy, ya no quieren llegar y lo que plantean es dar pasos atrás en el reconocimiento de derechos y libertades». Ha apuntado que estos pasos atrás llevan también «al cuestionamiento del Estado autonómico y del autogobierno de todos los territorios de nuestro país». Ante eso, ha reivindicado los 140 años de historia del PSOE, «siempre al servicio de nuestro país, de España». «Algunos creen que el patriotismo es gritar todos los días 'viva España', nosotros decimos que ser patriotas es trabajar cada día por España», ha recalcado.

En cualquier caso, ha recalcado que lo que defiende su Gobierno es «una España que viva unida en los valores de la igualdad entre españoles y a su diversidad territorial».

1.500 personas en el BEC

Sánchez ha participado este mediodía en un acto de precampaña del PSE en el que los socialistas vascos han presentado la candidatura de Alfredo Retortillo a la Alcaldía de Barakaldo. El actual consejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco tiene previsto dejar su puesto en el Ejecutivo de Urkullu en las próximas semanas para centrarse en la campaña para las elecciones municipales del 26 de mayo. En el acto del BEC, que ha reunido a cerca de 1.500 afiliados y simpatizantes socialistas, además de Sánchez y Retortillo, han tomado la palabra el secretario general del PSE de Bizkaia, Mikel Torres, y la secretaria general del PSE, Idoia Mendia.

En el exterior del Bilbao Exhibition Center han coincidido varias protestas de colectivos que han aprovechado la visita del presidente del Gobierno para lanzar sus reivindicaciones. La principal de ellas ha sido la de los trabajadores de La Naval, que han reclamado al presidente que se implique para evitar la desaparición de los astilleros. También se ha concentrado para protestar una decena de personas, que ha censurado a través de una pancarta el «imperialismo» contra Venezuela, después de que Sánchez reconociera como presidente legítimo a Juan Guaidó.