El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

Sánchez acusa a la derecha de vivir en un «Black Friday permanente» para aferrarse al poder

El presidente del Gobierno evita citar la corrupción y su minoría parlamentaria en un discurso ante la Internacional Socialista y pone como ejemplo de esperanza al nuevo alcalde de Nueva York

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:33

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado a la derecha de vivir en un «'Black Friday' permanente» por «poner a la democracia ... en venta solo para aferrarse al poder», exactamente la misma crítica que el PP le hace a él en España. En un discurso en Malta ante el Consejo de la Internacional Socialista, organización que preside, Sánchez ha evitado cualquier referencia a la corrupción en su Gobierno y a su minoría parlamentaria en España para centrarse en la política internacional y en los ataques a la derecha y a la extrema derecha por «intentar liquidar los principios» de la democracia.

