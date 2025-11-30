– ¿Se ve ya asentada en la tribuna de oradores del Congreso?

– La verdad es que te entra un poco de vértigo cuando tienes ... esa responsabilidad, vértigo y un honor. La tribuna es parte del trabajo que se ve, pero luego hay otro trabajo que no se ve que es el intentar llegar a acuerdos entre diferentes en beneficio de Euskadi. Ya estamos cogiendo el rodaje necesario.

– ¿Hay tanto fango como se aprecia desde fuera?

– La gente se puede hacer una idea con lo que ve en los plenos de control. Eso no es lo mismo que el trato personal que podemos tener entre los parlamentarios, pero ahora mismo hay mucho ruido en el Congreso. Con ese lodazal es muy difícil mantener el diálogo y defender aquello que te interesa con argumentos. Ahora mismo lo más revolucionario es usar los argumentos. Muchos partidos están instalados en el reproche del 'y tú más'.

– ¿Algún político que no sea del PNV que le haya sorprendido para bien y para mal?

– Para mal, aunque tampoco es que me haya sorprendido, es el representante del PP Miguel Tellado. Es la antipolítica. Para bien destacaría bastante parlamentarios, aunque no quiere dar muchos nombres porque seguro que me olvido de alguno.

– ¿Le gustaría ser la candidata del PNV en las próximas elecciones, que pueden ser más pronto que tarde?

– Eso lo decide el partido y las bases del mismo.

– Su predecesor y ahora presidente del PNV, Aitor Esteban, mantiene un fuerte protagonismo en Madrid. ¿Puede desdibujar su perfil?

– Andoni Ortuzar también negociaba en Madrid e iba a las reuniones con Aitor Esteban. Yo también suelo ir ahora a las reuniones con Esteban, pero otras veces voy sola. Mantenemos las mismas dinámicas. Que Esteban fuera el portavoz en Madrid y que los periodistas le sigan preguntando por los temas de la capital también influye. La bicefalia funciona bien.