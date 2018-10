Arnaldo Otegi: «Me reúno con muchos dirigentes, entre ellos los emisarios de Aznar» Otegi responde que no tiene «nada que decir» sobre la reunión que tuvo con Zapatero en Txillarre el pasado 8 de septiembre J. S. Domingo, 14 octubre 2018, 08:40

-Se ha conocido, a través de este periódico, que se reunió el 8 de septiembre con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caserío Txillarre de Elgoibar, donde se fraguó el proceso de paz de 2006 en que ambos fueron protagonistas. ¿Cómo se desarrolló el encuentro?

-No tengo costumbre de comentar determinadas informaciones periodísticas porque no conduce a nada. No tengo nada que decir. Sí quiero volver a reafirmar que en mi larga experiencia política he tenido y sigo teniendo contactos con muchísima gente y responsables políticos, y jefes y exjefes de Gobierno en Europa y el mundo, y considero que el ámbito de la discreción suele rendir frutos, aunque insisto en que en lo que me pregunta no voy a entrar.

-El líder del PP, Pablo Casado, y cargos de ese partido piden ya al presidente, Pedro Sánchez, que «desautorice» a Zapatero.

-He comprobado que el señor Casado o el señor Maroto tratan de sacar partido de algo que, insisto, no voy a entrar a comentar. Pero tengo que decirles que en su día tuve oportunidad de reunirme en más de una ocasión en un pueblito de Burgos con una delegación del presidente Aznar, con tres personas relevantes del PP, Ricardo Martí-Fluxá, Pedro Arriola y Javier Zarzalejos, y de la que tenemos acta. Por lo tanto, si tienen tanto interés y les molestan tanto las reuniones que se hacen con mi persona o con lo que yo represento, no tendría inconveniente en hacerlas públicas y en decir dónde, cuándo, quiénes y sobre qué temas hablamos. Me parece que el ejercicio de hipocresía que hace la derecha española permanentemente solo conduce a la melancolía

-Usted, tras salir de la cárcel, puso en valor la figura de Zapatero por su labor en el proceso de 2006.

-En su día arriesgó por la paz en este país, independientemente de que estemos de acuerdo o no en muchísimas cosas o en cómo concluyó aquello y cuáles fueron las razones. Siempre he considerado que Jesús Eguiguren (expresidente del PSE-EE) o Zapatero tienen algo que ver con la situación que estamos viviendo en estos momentos.

-¿Esperaban más audacia del Gobierno del PSOE con los presos?

-Observamos parálisis y condicionamiento por quienes, estén en el Gobierno o no, dictan ese tipo de políticas. El Gobierno de Sánchez no está siguiendo el modelo francés. El acercamiento y la libertad de los enfermos es una cuestión humanitaria. Y ahí Sánchez nos ha decepcionado enormemente.

-En el debate sobre la memoria el resto de grupos sigue pidiendo a EH Bildu que considere la violencia de ETA como «injusta».

-Se trata de ser constructivos y el debate 'justo' o 'injusto' no lo es. El objetivo final tendría que ser que todos entendiéramos que ha habido sufrimiento en las dos partes y que todos los sufrimientos forman parte también de nuestro sufrimiento. Esa es la convivencia sólida que hay que hacer. Que todos entendamos el dolor del resto. Si alguien quiere introducir un debate con dolores justos e injustos con el objetivo de utilizarlo para erosionarnos políticamente, nosotros no vamos a estar ahí.