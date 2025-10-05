Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manifestación en Barcelona a favor de la liberación de la Flotilla. EFE

Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad

Aún queda pendiente la liberación de otros 28 ciudadanos nacionales

A. Azpiroz

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:26

Comenta

21 de los 49 españoles que viajaban en la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza cuando fue asaltada por la Armada Israelí regresarán ... a España en las próximas horas. La liberación, que conlleva la expulsión inmediata de territorio hebrero, llega a través de las negociaciones que ha mantenido el Ministerio de Asuntos Exteriores con las autoridades de Tel Aviv.

