El rastro de Koldo en Gipuzkoa

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que ha acabado con la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, resalta ... la «importancia» desempeñada por el empresario de Elgoibar Joseba Antxon Alonso Egurrola en la presunta red de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos públicos gestionados desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), durante el mandato de José Luis Ábalos. Tal como informó ayer este periódico, el elgoibartarra fundó junto a Koldo García una cooperativa inmobiliaria en Donostia, que presuntamente recibió más de 360.000 euros procedentes de otra sociedad que 'el Guipuchi' –como era conocido por los supuestos cabecillas de la trama– fundó en Pamplona y en la que el propio Cerdán «tendría capacidad de decisión», según afirman los investigadores de la Guardia Civil.

El informe policial, al que ha tenido acceso este periódico, incluye transcripciones de conversaciones y revela pagos en metálico, acusaciones de apropiación indebida, presiones por adjudicaciones y amenazas para tratar de evitar que desavenencias económicas salieran a la luz pública. Y la «importancia» que el empresario de Elgoibar habría tenido en la trama se refleja en el peso que el empresario guipuzcoano cobra en el informe policial, donde su nombre aparece en 78 ocasiones, además de otra veintena de alusiones a los seudónimos relativos a su origen guipuzcoano con los que Koldo, Ábalos y Cerdán se referían a él en sus comunicaciones. Asimismo, la sociedad Servinabar, de la que era el administrador único y participó en varias de las presuntas licitaciones irregulares, es mencionada 62 veces, y la que fundó con Koldo en Donostia, Noran Coop, en otras 29.

La trama con el empresario guipuzcoano LÍNEA TEMPORAL DE CONSTITUCIÓN DE NORAN COOP Y SERVINABAR 26-VI-2015 Constitución de la Sociedad Cooperativa NORAN 04-IX-2015 Constitución de la Sociedad SERVINABAR 2000 Fernando Agustín Merino Vera Koldo García Izaguirre 10-IX-2015 Planteamiento dudas Fernando (Acciona) a Koldo sobre pliegos contrato GEOALCALI 25-XI-2015 Constitución UTE ACCIONA SERVINABAR 2000 24-XII-2015 Acuerdo construcción mina en Sangüesa GEOALCALI - ACCIONA Unión Temporal de Empresas, UTE 25-XI-2015 VINCULACIONES SOCIETARIAS CONSEJERO ACCIONA Fernando Agustín Merino Vera SOCIOS UTE ADMINISTRADOR SERVINABAR Joseba Antxon Alonso Egurrola Cofundadores de la Sociedad Cooperativa NORAN RELACIÓN ESTRECHA Koldo García Izaguirre RELACIÓN ESTRECHA CAPACIDAD DE DECISIÓN EN NORAN Santos Cerdán León PAGOS REALIZADOS Cantidad que transfiere la UTE a NORAN desde el 14-III-2016 al 31-I-2023 360.165,62€ Joseba Antxon Alonso Egurrola Koldo García Izaguirre 177.000 € 8.738 € 27-X-2015 a 30-I-2023 30-XII-2015 a 30-XII-2016 ORGANIGRAMA DE RELACIONES ECONÓMICAS Y SOCIETARIAS Koldo García Izaguirre Tatiana Ábalos Aguado FUNDADORA Titular de derecho al 50% de la sede de Valencia José Luis Ábalos Meco Transferencia bancaria de 4.500 € a FIADELSO Joseba Antxon Alonso Egurrola ALQUILER (Madrid) Poder de decisión Santos Cerdán León Poder de decisión Antxon Alonso Koldo García RENTING FUENTE: Informe de la UCO GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

La UCO centra su informe en las presuntas irregularidades detectadas en la contratación pública por parte de personas vinculadas al Mitma en la etapa de Ábalos (2018 -2021). Sin embargo, la investigación se remonta hasta 2015, y ahí surge ya el nexo de la trama con Gipuzkoa. Así, el 1 de junio, tras cuatro meses en el paro durante el primer semestre de ese año, Koldo se dio de alta como autónomo en Gipuzkoa, en calidad de agente de la propiedad inmobiliaria, sin que haya trascendido una actividad.

La sociedad Noran Coop. A finales de ese mismo mes, el día 26, Koldo dio un nuevo paso en el territorio, donde junto al empresario de Elgoibar Joseba Antxon Alonso Egurrola funda Noran Coop. Se trata de una sociedad cooperativa domiciliada en un edificio de oficinas en el barrio de Ibaeta de Donostia, a la que la UCO adjudica en el entramado el presunto desvío de fondos públicos procedente de adjudicaciones irregulares de contratos. La Guardia Civil precisa que no es casual que su fundación sucediera unos días después de la firma de la encomienda para la tramitación administrativa de las concesiones de la explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón vinculada a la mercantil Geoalcali. Y la UCI sitúa en esta mina (Mina Muga) en Sangüesa el primer indicio documentado de relaciones entre Koldo García, Santos Cerdán y Antxon Alonso Egurrola.

En las conversaciones transcritas por la UCO, Koldo, Ábalos y Cerdán se referían al elgoibartarra como 'el guipuchi' o 'guipu'

Servinabar. La UCO incide en la «importancia» de la figura del empresario de Elgoibar «y sus vínculos directos con Koldo y con Santos», quienes en sus conversaciones y correos electrónicos se refieren a él como «Antxon», «Gipuzkoa», «el guipuchi», «guipu», «gui» o simplemente «G». Así, el 4 de septiembre, Alonso Egurrola crea en Pamplona Servinabar 2000 Obras y Servicios SL, una sociedad limitada unipersonal de la que él es su único administrador, aunque a juicio de los investigadores el exdiputado socialista «tendría cierta capacidad de decisión» sobre esta empresa.

Conexión con Acciona. El devenir empresarial de Servinabar confluye en varios negocios con Acciona, donde trabajaba otro de los principales implicados en esta presunta trama, Fernando Merino Vera, hasta que este fue despedido en abril de 2021 según comunicó el jueves la propia empresa. La primera evidencia de relación entre el exdirector del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona y Koldo data del 10 de septiembre de 2015. Se trata de un correo que Merino envía a Koldo con copia a Antxon Egurrola sobre un futuro contrato relacionado con Geoalcali, que se plasma cuando esta mercantil contrata en Mina Muga los servicios de Acciona en una UTE (Unión Temporal de Empresas) con Servinabar 2000, propiedad de 'el Guipuchi'. A partir de esta colaboración en la mina navarro-aragonesa, la UCO apunta que se estrecha la relación entre Merino y Koldo en futuras UTE con la sociedad de Egurrola, como las obras de los túneles de Belate.

Ampliar Edificio donde, al parecer, estaba la cooperativa que fundó Koldo en el barrio de Igara en Donostia. Morquecho

El piso de Cerdán. Uno de los datos más relevantes que llevan a la UCO a sospechar que Cerdán tenía «capacidad de decisión» en la gestión de Servinabar tiene relación con un piso por el que el exdiputado mostró interés en Madrid. Sucedió el 4 de septiembre de 2017, cuando Koldo le remitió el enlace a un anuncio de un piso en alquiler en el portal especializado. Y el exdirigente socialista le respondió que podrían ver la vivienda, y que «el apartamento lo cogería Servinabar», la sociedad que dirigía Antxon Alonso Egurrola. Por fechas, coincidiría con el nombramiento de Cerdán como secretario de Coordinación Territorial del PSOE.

Noran habría recibido más de 360.000 euros de la sociedad que el propio empresario de Elgoibar fundó en Pamplona

360.000 euros en Donostia. Desde el inicio de su actividad en 2015 hasta el año 2023, los investigadores cifran en más de 360.000 euros el dinero que Noran Coop habría recibido directamente de Servinabar. De esa cuantía, al menos 177.000 habrían sido transferidos directamente a Alonso Egurrola, mientras que su único socio, con el que compartía el 50% de la cooperativa, apenas habría percibido algo más de 8.700 euros. La UCO interpreta este desigual reparto como un probable indicio de que Koldo desempeñaba una labor más instrumental y el empresario de Elgoibar era quien controlaba las operaciones. Tanto su vivienda en Elorrio –donde estaba empadronado junto a su mujer desde 2022– como la sede de Servinabar en Pamplona, fueron registradas por la Guardia Civil este martes junto a otros supuestos escenarios claves en la trama.

«Billetes de 500». La UCO transcribe parte de siete conversaciones telefónicas entre Ábalos, Koldo y Cerdán. En una de ellas, el 2 de febrero de 2022, Koldo se queja a Ábalos de que «el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más».