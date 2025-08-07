Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mariano Rajoy este jueves en la presentación de su libro en los Cursos de La Granda Paco Paredes/Efe

Rajoy sale en defensa de Montoro: «Deberíamos ser todos un poco más prudentes»

El expresidente clama por la presunción de inocencia de su exministro para que «no pase como pasó a Camps» mientras el PSOE exige «depurar responsabilidades»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:30

Sin sombra de autocrítica. Mariano Rajoy sale en defensa de quien fuera su ministro de Hacienda durante sus dos gobiernos, Cristóbal Montoro, tras la imputación ... de éste por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona en la supuesta trama de redacción de leyes a la carta a cambio de importantes sumas de dinero . «Deberíamos ser todos un poco más prudentes», reclamó el expresidente popular en sus primeras declaraciones públicas después de que el juez tarraconense Rubén Rus hiciera público el pasado julio, tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, que el exministro del PP y buena parte de sus más cercanos colaboradores durante su segunda etapa al frente de Hacienda (entre 2011 y 2018) han sido encausados por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.

