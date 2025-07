Defiende que la ciudadanía vasca «reclama más presencia policial en las calles porque quiere vivir en un entorno más seguro». Por eso, Aitor Otxoa arremete ... contra el «intento de criminalización» a la Ertzaintza por parte de quienes «callaron ante las bombas y quieren volver a los tiempos de los autobuses quemados y el tiro en la nuca».

–¿Qué ha desatado esta campaña de acoso que se está agravando según avanza el verano?

–Lo que está ocurriendo es que el entorno de la izquierda aber-tzale ha subido un peldaño más en la intimidación hacia el PNV y hacia la seguridad de los vascos. Y creo que se debe a disidencias internas de la izquierda abertzale, y dentro de esas disidencias hay quien está intentando dar un paso más para demostrar que es más puro que el otro. Pero creo que se trata de un grupúsculo que vive de reminiscencias pasadas. Quizá a alguno le gustaría recuperar los tiempos de romper los contenedores, los autobuses quemados y los tiros a la nuca.

–¿A ver quién es más radical?

–Eso es. Y lo estamos viendo en las fiestas con las txosnas. En el mundo de EH Bildu hay una lucha por quien las pone; si GKS, si Ernai, si ellos... Y dentro de ese 'guirigai', somos las fuerzas de seguridad las que debemos poner orden porque en Euskadi la ciudadanía demanda cada vez más un entorno más seguro, más presencia policial en las calles. Y es lógico porque, además, es evidente que están aumentando los índices de delincuencia.

–Sí, pero ¿por qué en estos últimos meses se ha recrudecido el acoso la policía? ¿Qué ha cambiado?

–Parece que en el mundo de la izquierda abertzale hay algún tipo de consigna de subir un escalón más el enfrentamiento hacia nosotros. Hacia los ertzainas y además hacia las policías locales, que hasta ahora no habían estado metidas en esta pelea. Y es muy curioso que Bildu condene actitudes fascistas en lugares como Israel o Ucrania, y aquí ese tipo de conductas se alienten. Es incoherente ese discurso de la izquierda abertzale en situaciones de enfrentarse al fascismo, a actitudes totalitarias que aquí no quiere aplicar.

–¿Le recuerda a los tiempos en los que la Ertzaintza estaba en el disparadero?

–Ahora mismo algunas personas están intentando volver hacia escenarios pasados, pero creo que la sociedad, incluso el propio entorno de Bildu, no está por esa labor. Si esta formación se está postulando para llevar el gobierno de Euskadi, para gobernar el País Vasco, evidentemente estas posturas no le vienen bien. De hecho, el mismo sábado, el alcalde de Hernani rechazó las pintadas, cuando esto hace 30 años era impensable.

–¿Cree entonces que la intimidación a la policía tiene menos respaldo social?

–Evidentemente, igual que el alcalde de Hernani, hay gente que está dando un paso adelante. Insisto en que para nada el escenario es el mismo que teníamos hace 30 años. El apoyo social a estas prácticas de intimidación y amenazas graves, incluso dentro de las propias bases de la izquierda abertzale, es mínimo, cada vez menor.

–El sindicato Erne interpeló directamente a Bildu por cuestionar que la Ertzaintza «es una policía antidemocrática».

–Por un lado, Bildu instiga a su gente a revolverse. Pero luego, un alcalde sale a apoyar al consejero de Seguridad. La sociedad vasca nos apoya y ya sabe quién es democrático y quién no. No vivimos en los años 90, estamos en 2025. A nadie se le engaña ya. Puede haber un grupo de radicales que siga esas ideas, pero el resto de la sociedad está a otra cosa. Con todos los problemas que tenemos de seguridad ciudadana, lo que nos faltaba son este tipo de comportamientos estúpidos y anacrónicos.

–Todos los partidos, salvo Bildu, han condenado rotundandamente las amenazas...

–Sí. Pero si también Bildu en Hernani rechaza las pintadas, igual nos tienen que decir quién es el que está pintando esas barbaridades y quién está removiendo. Porque a la vez, la alcaldesa de Azpeitia no defiende a sus propios policías locales en un asalto a una comisaría, que es algo gravísimo. No me canso de repetirlo. Un asalto a una comisaría es prácticamente un asalto a un ayuntamiento. Si eso no es grave, como ha afirmado una alcaldesa de Bildu... El de Hernani podía haberse callado, pero no lo ha hecho.

–EH Bildu dice que la policía actúa de «manera desproporcionada» ¿Cómo debe actuar entonces?

–Dicen eso, sí, pero cuando se producen linchamientos hacia ciudadanos –de cualquier raza o color–, les parecerá que tiene que ser la gente la que se tome la justicia por su mano. Porque al final, cuando hay otro tipo de delitos, es evidente que los ciudadanos piensan que no llegamos, que somos pocos. Sin embargo, la izquierda abertzale piensa que nos pasamos. No podemos dejar que la justicia la impartan los ciudadanos. La sociedad quiere que la policía se aplique más en la prevención y en el combate del delito, pero necesitamos más personal...

–¿Es este el momento de reclamar sus reivindicaciones?

–Acabamos de aprobar y de firmar esta semana un plan de empleo para ir aumentando el número de efectivos.