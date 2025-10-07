Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez a su llegada el lunes al funeral del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. E. P.

PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso en la que Sánchez comparecerá

La intención de los dos partidos del Gobierno es dar primero voz a las víctimas y después a los responsables políticos de la gestión como el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:27

Comenta

PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo que permitirá desbloquear la comisión sobre la dana que se cobró la vida de 229 personas y que ... contará con dos fases de trabajo, una de investigación y otra de reconstrucción. La intención de los dos partidos del Gobierno es llamar primero a las víctimas de las lluvias torrenciales y después a los responsables políticos de la gestión de la tragedia como el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y varios de sus consejeros. También está previsto que lo haga el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a fin de explicar las ayudas que el Ejecutivo está dando para la recuperación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  6. 6

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  7. 7 Â«Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedidoÂ»
  8. 8 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz
  9. 9

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  10. 10

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso en la que Sánchez comparecerá

PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso en la que Sánchez comparecerá