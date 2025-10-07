PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso en la que Sánchez comparecerá
La intención de los dos partidos del Gobierno es dar primero voz a las víctimas y después a los responsables políticos de la gestión como el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón
Madrid
Martes, 7 de octubre 2025, 12:27
PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo que permitirá desbloquear la comisión sobre la dana que se cobró la vida de 229 personas y que ... contará con dos fases de trabajo, una de investigación y otra de reconstrucción. La intención de los dos partidos del Gobierno es llamar primero a las víctimas de las lluvias torrenciales y después a los responsables políticos de la gestión de la tragedia como el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y varios de sus consejeros. También está previsto que lo haga el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a fin de explicar las ayudas que el Ejecutivo está dando para la recuperación.
