Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salazar, en la sala donde el PSOE celebra las reuniones de su ejecutiva, en una imagen de 2020 Inma Mesa

El PSOE intenta atajar el malestar por la gestión del 'caso Salazar' con una reunión urgente de sus responsables de Igualdad

La ministra Ana Redondo advierte del daño a la «credibilidad» del partido y pide ser «mucho más rigurosos» en la selección de cargos orgánicos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:24

Comenta

Hay «disgusto» y «conmoción» entre las mujeres del PSOE por cómo se ha gestionado desde la dirección del partido el escándalo protagonizado por el exalto ... cargo de Moncloa Francisco Salazar, apartado de todos sus cargos el pasado junio, cuando estaba a punto de ascender a adjunto a la secretaría de Organización, al trascender unas acusaciones de mujeres que habían trabajado a sus órdenes y fueron supuestamente víctimas de su comportamiento machista. Para atajarlo, se ha convocado hoy a una reunión telemática con las secretarias de Igualdad de todas las federaciones del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  7. 7

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  8. 8

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  9. 9 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  10. 10 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSOE intenta atajar el malestar por la gestión del 'caso Salazar' con una reunión urgente de sus responsables de Igualdad

El PSOE intenta atajar el malestar por la gestión del &#039;caso Salazar&#039; con una reunión urgente de sus responsables de Igualdad