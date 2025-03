El PSE juega su última carta con Podemos ante el rechazo de EH Bildu y PP a la reforma fiscal

El PSE se remanga para lograr el apoyo de Elkarrekin Podemos y aprobar una reforma fiscal que tiene difícil solución. EH Bildu y PP desestimaron ... ayer el ultimátum del PNV, que propuso el lunes a los partidos de la oposición entrar en un acuerdo sobre las bases que jeltzales y socialistas habían negociado con la formación morada. No habrá entendimiento con la coalición abertzale ni con los populares con esas modificaciones en la norma económica, y parece también harto complicado con Elkarrekin Podemos al echarse atrás por las divisiones internas en el partido. Los morados exigen una negociación «de carácter estructural» y los socialistas se juegan su última carta y les piden que «reconsideren el portazo».

Las diputadas de hacienda de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba comparecen hoy en Donostia para dar cuentas sobre un proyecto fiscal que se ha visto modificado tras las autoenmiendas presentadas por PNV y PSE para contentar a Elkarrekin Podemos. Los morados se reunieron ayer con los socialistas y estos pidieron que «nos digan cuáles son las variaciones que hay que incorporar para intentar conseguir un acuerdo». El secretario general del PSE, Eneko Andueza, subrayó tras el encuentro que «hay disposición absoluta a seguir negociando» y cree que el proyecto «había mejorado sustancialmente con las propuestas de Elkarrekin Podemos».

Los morados trasladaron que «no nos hemos levantado de la mesa de negociación» pero «lo que nos presentaron es insuficiente y nos replantearemos nuestra postura en el caso de que haya una modificación estructural medianamente significativa que vaya a beneficiar a la gente de Euskadi». Podemos llegó la semana pasada a un preacuerdo con PNV y PSE para modificar el proyecto y lo sometió a consulta con sus bases, que le dieron luz verde con un 46% de 'sies' frentes al 43% de los 'noes', un «empate técnico» que la dirección calificó de «no concluyente» y con el que echaron atrás el posible pacto. Ayer, el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, aseguro que son «un equipo serio y valiente» ante las críticas de Andueza y lamentó que el PNV lance «sin criterio nuestra propuesta a Bildu y PP».

Ni a izquierda ni a derecha

La propuesta lanzada por el PNV no sedujo ni a izquierda ni a derecha. EH Bildu se preguntó si ese ofrecimiento «se puede considerar como propuesta» y los populares pusieron el foco en que en la base de lo negociado no hay ninguna enmienda que ellos hayan presentado. La secretaria de programa de la coalición abertzale, Nerea Kortajarena, recalcó, ante el «ultimátum» de los jeltzales, que la reforma fiscal requiere «rigor y seriedad» y recordó que «cuando uno no tiene mayorías suficientes, tiene que negociar» y con la formación soberanista «se negocia o se negocia». La parlamentaria criticó que se haga la misma propuesta a la izquierda independentista y a los populares, y lamentó que los jeltzales digan que «están dispuestos a negociar hasta el último minuto, pero al tiempo dicen que es la última posición y que de ahí no se van a mover».

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, señaló que «hemos presentado nuestras enmiendas y el PNV las conoce, pero no nos ha llamado y no tenemos noticias del interés que pudiera albergar el PNV por negociar con nosotros». Asimismo reafirmó que las bases sobre las que tiene que negociar son las medidas que han registrado los populares y no otras, por lo que se descartaría así su participación en la última oferta de los jeltzales.

Críticas de ELA

ELA exigió ayer a los partidos políticos vascos que paren la reforma fiscal que se está impulsando porque, según advirtió, reducirá la recaudación, no rebajará el fraude fiscal y «consolidará la injusticia» del actual sistema tributario. Así, apeló a que se retire la propuesta actual y se abra «un debate real». El sindicato subrayó que la recaudación en Euskadi está «muy lejos» de la media de la Unión Europea y, de hecho, «se deberían recaudar 6.400 millones más al año para igualarla». Este dato, señaló, supone «un 40% del presupuesto del Ejecutivo autonómico vasco para 2025».