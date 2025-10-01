El PSE de Gipuzkoa condena el ataque con una pintada contra Israel en su sede de San Sebastián Asensio remarca que «nadie» les va a dar lecciones «porque llevamos décadas defendiendo la paz, la libertad y los derechos humanos» y que la respuesta que están dando al genocidio en Gaza «está siendo ejemplar«

Pintada en la fachada de la sede del PSE en Donostia aparecida este miércoles.

A. González Egaña San Sebastián Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:48 Comenta Compartir

El PSE-EE de Gipuzkoa ha condenado este miércoles «rotundamente» el ataque que ha sufrido esta pasada noche su sede en la calle Prim de ... San Sebastián, en la que ha aparecido una pintadas en contra de Israel y en la que llaman a la huelga convocada para mañana. En la fachada de la casa del pueblo donostiarra han escrito «Israeli boikot U2 grebara». José Ignacio Asensio, secretario general de los socialistas guipuzcoanos ha rechazado «cualquier acto que intente amedrentarnos». «Nadie nos va a dar lecciones porque llevamos décadas defendiendo la paz, la libertad y los derechos humanos. Siempre hemos defendido la convivencia desde el respeto y la democracia. Por todo ello, condenamos rotundamente este nuevo ataque que no tiene ningún sentido», ha expresado.

Asensio ha recordado que la repuesta que está dando el Partido Socialista al genocidio que se está produciendo en Gaza «está siendo ejemplar, frente a otros que miran hacia otro lado». En ese sentido ha subrayado que los socialistas han «marcado un camino que ha seguido después Europa». El líder del PSE de Gipuzkoa ha asegurado que «estos ataques nunca serán el camino». La tragedia que se está viviendo en Gaza no puede justificar estos actos antidemocráticos. Pero no nos van a silenciar. Vamos a seguir alzando la voz, mostrando nuestra solidaridad con el pueblo palestino y buscando soluciones políticas que garanticen la paz y el respeto a los derechos humanos», ha remarcado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión