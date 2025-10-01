Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pintada en la fachada de la sede del PSE en Donostia aparecida este miércoles.

El PSE de Gipuzkoa condena el ataque con una pintada contra Israel en su sede de San Sebastián

Asensio remarca que «nadie» les va a dar lecciones «porque llevamos décadas defendiendo la paz, la libertad y los derechos humanos» y que la respuesta que están dando al genocidio en Gaza «está siendo ejemplar«

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:48

El PSE-EE de Gipuzkoa ha condenado este miércoles «rotundamente» el ataque que ha sufrido esta pasada noche su sede en la calle Prim de ... San Sebastián, en la que ha aparecido una pintadas en contra de Israel y en la que llaman a la huelga convocada para mañana. En la fachada de la casa del pueblo donostiarra han escrito «Israeli boikot U2 grebara». José Ignacio Asensio, secretario general de los socialistas guipuzcoanos ha rechazado «cualquier acto que intente amedrentarnos». «Nadie nos va a dar lecciones porque llevamos décadas defendiendo la paz, la libertad y los derechos humanos. Siempre hemos defendido la convivencia desde el respeto y la democracia. Por todo ello, condenamos rotundamente este nuevo ataque que no tiene ningún sentido», ha expresado.

