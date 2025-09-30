Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitor Esteban y Eneko Andueza, el pasado mes de mayo en Gernika. EFE

El PSE no apoya blindar el euskera en las OPE y votará en contra de una iniciativa del PNV en el Parlamento Vasco

Los socialistas aseguran que es «una mala iniciativa» que cada administración fije su índice de plazas con perfiles lingüísticos sobre todo cuando ya hay un acuerdo al respecto de abril de 2024

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:45

El PSE votará este jueves en el Parlamento Vasco en contra de la modificación de un artículo de la Ley de Empleo Público propuesto por ... el PNV, su socio en el Gobierno Vasco, para blindar el euskera como requisito en las OPE. Se trata de cambio legal con el que los jeltzales buscan dar autonomía a cada administración para fijar su índice de plazas con perfiles lingüísticos y los socialistas no están por la labor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  2. 2 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  3. 3 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  4. 4

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  5. 5 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  6. 6

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  7. 7

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  8. 8

    Los partidos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSE no apoya blindar el euskera en las OPE y votará en contra de una iniciativa del PNV en el Parlamento Vasco

El PSE no apoya blindar el euskera en las OPE y votará en contra de una iniciativa del PNV en el Parlamento Vasco