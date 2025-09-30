El PSE no apoya blindar el euskera en las OPE y votará en contra de una iniciativa del PNV en el Parlamento Vasco

El PSE votará este jueves en el Parlamento Vasco en contra de la modificación de un artículo de la Ley de Empleo Público propuesto por ... el PNV, su socio en el Gobierno Vasco, para blindar el euskera como requisito en las OPE. Se trata de cambio legal con el que los jeltzales buscan dar autonomía a cada administración para fijar su índice de plazas con perfiles lingüísticos y los socialistas no están por la labor.

La postura del PSE, que se escenificará en el pleno de este jueves, no es nueva, la formación que lidera Eneko Andueza la viene repitiendo cada vez que ha surgido la polémica a consecuencia de diversas sentencias judiciales. La última de ellas se ha conocido a principios de septiembre, cuando el alto tribunal vasco dio la razón al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Donostia, que fue quien en diciembre del año pasado anuló la exigencia del B2 de euskera en un proceso de estabilización que afectaba a veinte cuidadores y cuidadoras de residencias gestionadas por la institución foral, considerando tal petición «discriminatoria» y «no conforme a derecho».

La modificación de un artículo como propone el PNV supone la eliminación de los índices de referencia para dejar eso en manos de cada ayuntamiento, lo que a los socialistas les parece «una mala iniciativa», sobre todo cuando estuvieron cerca de dos o tres años negociando el decreto de perfiles que ambos aprobaron en abril de 2024. Fuentes del partido de Andueza apuntan que «el que se ha metido en este lío es el PNV. Él sabrá cómo sale».

PNV y PSE han seguido hablando sobre este asunto hasta este mismo martes y no ha sido posible alcanzar un entendimiento en esta materia, de modo que los socialistas votarán en contra de la iniciativa y también del texto que presentará EH Bildu en el pleno del jueves en el Parlamento Vasco. El rechazo de los de Andueza no supone, sin embargo, que la iniciativa del PNV vaya a caer, ya que podría sumar sus 27 votos a los de EH Bildu que cuenta con otros 27 y de ese modo no decaería la toma en consideración.

El PNV entiende que las sentencias que se van produciendo son consecuencia de un ataque a la euskera, mientras que el PSE considera que la mayoría de las sentencias lo que vienen es a decir que hay «excesos por parte de los ayuntamientos o de las diputaciones a la hora de reclamar determinados niveles de euskera en determinados puestos», aseguran las mismas fuentes.

Los socialistas no quieren aventurar qué consecuencias tendrá la votación de mañana en la relación como socios del Gobierno Vasco, pero recuerdan que llevan meses negociando sobre este asunto y ponen sobre la mesa el acuerdo alcanzado para el decreto de 2024 de normalización del euskera en el sector público en el que se marcaron los perfiles en la Administración. «Estuvimos negociando durante más de dos años para alcanzar el pacto de hace año y medio», recuerdan.