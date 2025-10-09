Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Debate en el Parlament de Cataluña. EFE

El PSC rechaza un concierto económico y negociar un referéndum como le exigía Junts

Los socialistas catalanes hacen gestos a los junteros pero no ceden a la presión pese a poner en riesgo el apoyo de Puigdemont a Sánchez

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:39

Ni referéndum ni concierto económico. El PSC ha aguantado la presión de Junts y ha votado este jueves en contra a dos de las principales ... mociones presentadas por los de Puigdemont, en el debate de política general del Parlament. Una defendía un concierto económico para Cataluña y la otra hacía referencia al acuerdo de Bruselas y abogaba por «negociar la celebración de un referéndum». Los socialistas, en cualquier caso, no han rechazado todas las propuestas de los junteros. Con su abstención, han favorecido que saliera adelante una moción que denunciaba el «'lawfare' del poder judicial» al independentismo y han votado a favor de una resolución, que incluía en su literalidad el preámbulo del acuerdo de Bruselas suscrito por el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. Los socialistas han respaldado asimismo varias resoluciones de los junteros relacionadas con la defensa de la lengua y sobre la amnistía.

