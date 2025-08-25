Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

l presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), y el presidente de ERC, Oriol Junqueras (d), en febrero de 2025 Europa Press

El PSC y Esquerra negocian cambios en la gobernanza del aeropuerto del Prat

Los socialistas buscan el apoyo de los republicanos a los presupuestos del Estado y de la Generalitat

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:39

El objetivo es conjunto: tanto el Gobierno central como la Generalitat buscan apoyos para aprobar sus presupuestos de cara a 2026. Y entre los socios ... con los que negocia, destaca ERC, que con sus votos invistió tanto a Pedro Sánchez como a Salvador Illa. Los socialistas están empezando el curso político con gestos hacia ERC. Si la semana pasada, el Gobierno anunció que en breve aprobará una propuesta de ley para condonar una parte de la deuda de la Generalitat, una reclamación de Esquerra, los socialistas han admitido este lunes que negocian con los republicanos cambios en la gobernanza del aeropuerto del Prat. El secesionismo lleva años reivindicando que el Govern entre la gestión de la infraestructura que controla Aena.

