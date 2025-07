«Tenía programados dos juicios y solo se ha celebrado uno»

El primer día de la huelga de jueces y fiscales, convocada entre hoy y el jueves, ha transcurrido a medio gas y seguimiento desigual. La ... jornada se ha desarrollado con aparente normalidad, sin protestas visibles ni afectaciones generalizadas en los juzgados. Algunos juicios se han celebrado y otros, de menor alcance, han quedado suspendidos, comentaban en la entrada varios abogados.

La huelga de tres días -1, 2 y 3 de julio- va contra las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, al considerar las asociaciones convocantes que suponen un ataque a la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho, si bien el ministro del ramo, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás asegurando que son «imprescindibles» para modernizar la Justicia.

Durante esta primera jornada, vecinos y usuarios de los juzgados han entrado y salido por las puertas de los Juzgados de Atotxa, en Donostia, con aparente normalidad y sin haber experimentado grandes complicaciones a la hora de realizar trámites o asistir a citas judiciales. «No he tenido ningún problema», aseguraban varios donostiarras a la salida de las instalaciones. Aun así, sí se han registrado cancelaciones puntuales, especialmente en juicios considerados menores. «He tenido un juicio y me han cancelado el otro», comentaba un afectado a la salida del la sede judicial de Donostia.

En general, los trabajadores que sí acudieron a sus puestos señalaron que la actividad se mantuvo sin sobresaltos ni problemas. «Sí se sabe que hay alguna incidencia, pero en los casos de juicios importantes y urgentes no ha habido problemas y se han llevado a cabo», explicaba el trabajador.

En principio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene previsto ofrecer datos del seguimiento de la protesta, que se celebra en toda España, ya que no considera convocada la huelga, por entender que carece de base legal, y no hará recuento alguno. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) se adhirió al acuerdo alcanzado por el Pleno del CGPJ la semana pasada, por lo que tampoco ofrecerá cifra. Pero las asociaciones convocantes, quw alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial, han cifrado el seguimiento durante esta primera jornada, hasta las 13.00 horas, en un 75%.