La primera ronda de negociación del Presupuesto de Gipuzkoa acerca a Podemos y distancia al PP

La Diputación de Gipuzkoa aborda en este último trimestre del año la laboriosa tarea de aprobar los segundos Presupuestos de la legislatura. Tras el ... pacto firmado el año pasado con el PP, el Gobierno foral del PNV y PSE trata ahora de seducir a al menos un grupo de la oposición que le otorgue el voto que le falta a la coalición para alcanzar la mayoría absoluta. Esas negociaciones arrancaron el pasado viernes con una primera ronda de contactos y el miércoles volverán a retomar las conversaciones entre los grupos. Los primeros contactos han acercado a Elkarrekin Podemos y ha enfriado un posible acuerdo con los populares, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Los morados fueron la formación que propició la aprobación de la reforma fiscal de PNV y PSE el pasado mes de mayo y eso podría hacer pensar que la fórmula podría repetirse.

El Gobierno foral quiere dejar todas las vías abiertas y ha señalado que la negociación «tiene buena pinta». Tanto PP como Elkarrekin Podemos han sido socios eventuales del Gobierno foral en momentos claves de la legislatura. Los populares facilitaron con sus votos el nombramiento de Eider Mendoza como diputada general en 2023. Y lo hicieron, como ellos mismos dijeron, «gratis et amore». Es decir, sin condicionar su apoyo a lograr el control de ningún departamento si bien en un principio se barajó la posibilidad de que los populares pidiesen el nombramiento de Mikel Lezama como diputado de Deportes. El PP guipuzcoano también fue decisivo para que Mendoza aprobase los primeros Presupuestos de la legislatura este año tras descolgarse Elkarrekin Podemos de la negociación y la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu.

El reciente apoyo de Podemos a la reforma fiscal aumenta sus opciones y aleja las de los populares guipuzcoanos

Es Elkarrekin Podemos quien se acerca ahora al Gobierno foral tras haber sido el último grupo que ha llegado a un acuerdo importante con la Diputación. Los morados, tras un proceso interno controvertido, decidieron respaldar la reforma fiscal, girando a la izquierda un proyecto económico que se había aprobado anteriormente con el PP. La portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales, Miren Echeveste, explica a este periódico que espera que la «próxima reunión presupuestaria sea fructífera» y vincula un posible pacto a las cinco peticiones que trasladó en forma de enmiendas tras el último pleno de política general.

Echeveste reclama revisar el copago del sistema de cuidados de la Diputación; actualizar el convenio de las trabajadoras de estos centros; aumentar la plantilla de agentes forestales y dotarles de mejores medios; solucionar la unión de la N-I y la A-15 a su paso por Andoain y minimizar al máximo las afecciones, y derivar los 8 millones de Bidegi con destino a políticas movilidad sostenible; la creación de una empresa pública de transporte por carretera y ampliar la gratuidad de las líneas de autobús hasta los 18 años, a través de la Mugi. Esas son sus condiciones para un pacto presupuestario.

El Gobierno foral de PNV y PSE precisa de un voto para la necesaria mayoría y EH Bildu podría jugar la carta de la abstención

Mayor incógnita presenta el movimiento que pueda protagonizar EH Bildu. Su portavoz en las Juntas, Maddalen Iriarte, ya ha señalado que «en la medida en que podamos mejorar ese Presupuesto seguiremos trabajando con la Diputación». Lo cierto es que el año pasado la coalición abertzale presentó una enmienda a la totalidad y pidió la retirada del proyecto económico. Los cuidados fueron entonces el tema clave para el desencuentro entre la izquierda independentista y el Gobierno foral. Aunque EH Bildu no votase a favor de las Cuentas podría darse el caso de una abstención que diese a la coalición una imagen colaborativa con la Diputación.

Los Presupuestos de 2026 se presentan como un elemento clave para la recta final de la legislatura que lidera la diputada general jeltzale, Eider Mendoza. Más cuando el 2027 será año electoral y todo hace indicar que bajo ese contexto lograr acuerdos será más complicado. Ya ocurrió con los Presupuestos en la primera negociación presupuestaria de la legislatura, donde Mendoza tuvo que prorrogar las Cuentas de Gipuzkoa del 2023 ante la incapacidad de lograr un socio para dar luz verde al proyecto económico de 2024, año en el que se celebraron las elecciones autonómicas vascas que auparon a Lehendakaritza al jeltzale Imanol Pradales.