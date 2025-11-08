Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Eider Mendoza y su teniente de diputada general, José Ignacio Asensio, en un pleno esta semana. IÑIGO ROYO

La primera ronda de negociación del Presupuesto de Gipuzkoa acerca a Podemos y distancia al PP

Los grupos forales se volverán a reunir el próximo miércoles y EH Bildu ha constatado voluntad de «trabajar para mejorar el proyecto»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

La Diputación de Gipuzkoa aborda en este último trimestre del año la laboriosa tarea de aprobar los segundos Presupuestos de la legislatura. Tras el ... pacto firmado el año pasado con el PP, el Gobierno foral del PNV y PSE trata ahora de seducir a al menos un grupo de la oposición que le otorgue el voto que le falta a la coalición para alcanzar la mayoría absoluta. Esas negociaciones arrancaron el pasado viernes con una primera ronda de contactos y el miércoles volverán a retomar las conversaciones entre los grupos. Los primeros contactos han acercado a Elkarrekin Podemos y ha enfriado un posible acuerdo con los populares, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Los morados fueron la formación que propició la aprobación de la reforma fiscal de PNV y PSE el pasado mes de mayo y eso podría hacer pensar que la fórmula podría repetirse.

