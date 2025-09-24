El presidente de la CHJ, citado a declarar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts

La mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts ha acordado este miércoles incluir en el calendario de comparecencias la del ... presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. La mesa de la comisión, con la diputada de Vox Miriam Turiel en la presidencia y el diputado del PP Vicente Betoret como vicepresidente, ha acordado que Polo acuda el próximo día 30 a la Cámara.

La decisión se ha tomado con la posición favorable de PP y Vox, y el criterio en contra del PSPV, que a través de la secretaria de la mesa de la comisión, la diputada Alicia Andújar, ha considerado que no existían motivos para convocar al presidente de la Confederación. El acuerdo adoptado incluye a Polo entre los técnicos que deben comparecer el martes, aunque está por ver que Polo acuda a la llamada de la Cámara.

La citación de Polo se produce sólo unos días después de que el presidente de la CHJ declarara como testigo ante la jueza que instruye la causa de la dana del 29 de octubre. En su comparecencia, según ha trascendido, el presidente de la CHJ vino a reconocer que no se podía prever lo que iba a suceder el día de la riada.

El portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Nando Pastor, ya deslizó el pasado sábado la decisión, al reprochar que «lo que han estado diez meses dando leciones y colocando al PP en el centro de la diana, nos dicen ahora que no se podía prever lo que iba a suceder».

Pastor señaló que «los que se jactaban de informar puntualmente son los mismos que ahora reconocen que despreciaron el correo con la alerta del Poyo. Los responsables de controlar el barranco durante todo el día e informar confiesan que se enteraron de lo que pasaba casi a las 7 de la tarde. Han sido diez meses de estafa narrativa a los valencianos«.

Por ello, cuenta 'Las Provincias', consideró «urgente» que Polo comparezca «lo antes posible», ya que «tras diez meses de silencio, ha desmontado el relato oficial de la izquierda y, en concreto del PSOE, y más teniendo en cuenta la gravedad de sus declaraciones ante la jueza de Catarroja».