Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Polo, ante los medios a la salida de los juzgados de Catarroja Irene Marsilla

El presidente de la CHJ, citado a declarar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts

PP y Vox convocan a Polo para el próximo martes, con la oposición de los socialistas valencianos

Burguera

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:13

La mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts ha acordado este miércoles incluir en el calendario de comparecencias la del ... presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. La mesa de la comisión, con la diputada de Vox Miriam Turiel en la presidencia y el diputado del PP Vicente Betoret como vicepresidente, ha acordado que Polo acuda el próximo día 30 a la Cámara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  2. 2

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  3. 3 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  5. 5

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  10. 10 Adiós a la voz de Son Goku en euskera: fallece Joseba Etxebarria, el actor de doblaje que llevó Dragon Ball a miles de hogares vascos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El presidente de la CHJ, citado a declarar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts

El presidente de la CHJ, citado a declarar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts