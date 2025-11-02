Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos mazón, con la camisa manchada por el barro arrojado por los vecinos hace una semana en Paiporta EP

Un president ahogado por la dana del siglo

El relato de lo que hizo y no hizo Mazón en las horas críticas en que se desató la tragedia lleva la inquietud al PP y dificulta su control político de daños

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Domingo, 10 de noviembre 2024

Comenta

La biografía pública de Carlos Mazón bien puede escribirse entre dos hitos tan excepcionales como de cariz radicalmente dispar. Dos momentos que enlazan al hombre ... que, según cuentan, persuade en las distancias cortas y al político con ambiciones sobrepasado por un desafío de una virulencia inclemente. En 2011, el hoy presidente de la Generalitat valenciana se presentó -una rareza- junto a su grupo, Marengo, a la preselección de Eurovisión recordada porque también concurrieron entonces Sonia y Selena. Trece años más tarde, el 29 de octubre de este año trágicamente inolvidable para él y sus conciudadanos, el barón que recuperó para el PP su codiciada comunidad natal se ha convertido en el obligado gestor de la mayor catástrofe natural del siglo padecida por el país. El president musical y disfrutón anegado por el fúnebre furor de una riada sin parangón. Reza el refranero que quien canta su mal espanta. Pero el espanto de esta DANA, con más de 200 muertos, decenas de desaparecidos y una abrumadora devastación, no hay manera de ahuyentarlo. Y la pesadilla que atenaza a los valencianos y sitúa al borde del naufragio la carrera política de Carlos Arturo Mazón Guixot (Alicante, 8 de abril de 1974, abogado, casado y con mellizos adolescentes) amenaza con prolongarse más tiempo del soportable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tangana entre Aramburu y Sancet para finalizar un gran derbi
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  4. 4

    El análisis de los jugadores de la Real Sociedad ante el Athletic: puntúa y comenta
  5. 5 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  6. 6 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Una mujer de 54 años vende su casa en Tenerife para mudarse a una aldea gallega: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10 Gorrotxa es Gorriz en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un president ahogado por la dana del siglo

Un president ahogado por la dana del siglo