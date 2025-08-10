Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La agricultora Ana López revisa la fruta mientras un temporero descarga un capazo, el viernes en Jumilla. Andrés Molina

«Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»

Ana López y su hermano, agricultores jumillanos, emplean a decenas de inmigrantes para sacar adelante la cosecha de fruta de hueso

Alberto Sánchez

Jumilla

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:07

Ana y Antonio López son la tercera generación de una familia de agricultores de Jumilla que han pasado por todos los cultivos típicos del municipio. ... Ahora manejan alrededor de cien hectáreas de fruta de hueso y estos días recogen los últimos melocotones y paraguayos. Llegan a sacar dos millones de kilogramos por campaña y, en los picos de más trabajo, llegan a emplear a medio centenar de jornaleros. «Esto demanda mucha mano de obra aunque tecnifiques el campo, y se sostiene con la población inmigrante», comenta Ana a este periódico mientras revisa la fruta dañada por el granizo de las últimas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2 A prisión un joven detenido en Donostia por agredir sexualmente a varios menores
  3. 3

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  4. 4 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  5. 5 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  6. 6 Programa de hoy sábado 9 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  7. 7 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  8. 8

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  9. 9

    Un incendio en un edificio de Elgoibar obliga a desalojar a una treintena de vecinos
  10. 10

    «En Gipuzkoa no hay problema para celebrar actos islámicos en recintos públicos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»

«Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»