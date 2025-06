Andueza denuncia la actitud «provocadora» de Ayuso tras la polémica por el euskera

A. González Egaña San Sebastián Sábado, 7 de junio 2025, 14:05 | Actualizado 15:00h. Comenta Compartir

La entrega de los Premios Ramón Rubial se ha convertido en un alegato en defensa del euskera por muchos de los premiados tras el boicot que protagonizó ayer la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ... , que abandonó el la Conferencia de Presidentes cuando el lehendakari, Imanol Pradales, habló en la lengua vasca. Un emotivo «eskerrik asko» de Gonzalo Miró o el «ongi etorri» de Cristina Almeida que ha bormeado: «He escuchado hablar en vasco y he didho '¿me tendré que salir?», han sido recibido con calurosos aplausos de los asistentes. También Eneko Andueza ha comenzado su intervención con unas palabras «como no podía ser de otra manera» en euskera. El secretario general del PSE-EE ha asegurado a la entrada al acto que «quien no entienda» que el euskera, que el catalán, que el gallego, que el valenciano, que tantos y tantos lenguas, idiomas, dialectos «que se utilizan en España forman parte de la riqueza, de la pluralidad y de la diversidad de este país, quiere decir que no entiende España tal y como es».

El secretario general del PSE ha denunciado «la actitud vergonzosa, provocadora y muy irrespetuosa» de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la Conferencia de Presidentes, deja «muy claro» que es «la que manda» en el PP mientras Alberto Núñez Feijóo se dedica a «hacer seguidismo». Además ha preguntado al PP vasco «cuál es su postura» y si interpelará al presidente del partido «ante semejante barbaridad». Ha considerado que fue «muy llamativo y muy sectario, política e ideológicamente» que Díaz Ayuso se levantara de la mesa «y se marchara» cuando «un lehendakari habla en euskera, cuando un president habla en catalán», pero «no lo haga cuando un presidente de su comunidad autónoma habla en gallego». A su juicio, el PP quiere «un país uniformizado, a su imagen y semejanza, que se ciña exclusivamente a lo que son sus principios y sus valores, que cada vez son menos». En opinión del líder del PSE-EE, la actitud de la presidenta madrileña fue «muy vergonzosa y muy irrespetuosa» y «retrata a un Partido Popular en el que queda muy claro quién es la que manda, es Isabel Díaz Ayuso, y el señor Núñez Feijóo lo único que hace es seguidismo». Andueza se ha referido al acto que el PP celebrará esta tarde en Bilbao, en el que estará presente su presidente, Alberto Nuñez Feijóo, junto al presidente de los populares vascos, Javier de Andrés. En este sentido, ha dicho que le «gustaría saber cuál es la opinión, cuál es la postura del PP vasco» ante la «barbaridad» de la actuación de la presidenta madrileña en la Conferencia de Presidentes. Los premiados En el acto de entrega de la 18ª edición de los galardones de la Fundación Ramón Rubial en el Palacio Euskalduna se ha distinguido con el premio a la defensa de la democracia y la libertad a las abogadas Paca Sauquillo, Manuela Carmena y Cristina Almeida. El exvicepresidente de la Comisión Europea y exsecretario general del PSOE, Joaquin Almunia, ha recibido el galardón a los valores socialistas. El resto de los galardones han correspondido a la asociación Amor sin barreras con el premio a la Solidaridad y Cooperación; a Alex Txikon con el premio al Deporte; a Pedro Olea, premio a la Cultura; a Ingeteam, premio a la Empresa; a Moriarti Produkzioak, premio a la Promoción de Euskadi; a Gonzalo Miró, premio a la Comunicación; y a Enraiza Derechos, premio a la Sostenibilidad y a la defensa del Medio Ambiente.

