Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»

Hubo polémica con la llegada de Carlos Mazón al centro de Emergencias el pasado 29 de Octubre. Primero se apuntó -por él mismo- que llegó ... sobre las 19 horas para unos días más tarde asegurar que lo hizo a las 20.28 horas. Un hecho corroborado, además, por las imágenes de la entrada a las instalaciones. Apenas dos minutos más tarde, atiende a las explicaciones de la propia consellera de Emergencias, Salomé Pradas. «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión», traslada ante cierta estupefacción por parte de los presentes.

A esa hora, las 20.30 horas tal y como recoge uno de los relojes que aparece en las imágenes, también está presente el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Además, los vídeos aportados también recogen otra intervención de la consellera Pradas cuando se dirige a uno de los técnicos que está elaborando el segundo mensaje Es Alert y le señala: «Antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver».

Aquella tarde se enviaron dos mensajes Es Alert. El primero llegó a las 20.11 horas y estaba pensado, en su origen, para la presa de Forata. Minutos más tarde, se envió otro SMS en el que ya se trasladaban indicaciones más concretas acerca de refugiarse en los pisos superiores ante la crecida del nivel del agua y los desbordamientos.

La gestión del último episodio de lluvias ha sido notablemente diferente. Desde el Consell argumentan -relata 'Las Provincias', -que se envió el Es Alert con cerca de diez horas de anticipación porque la alerta roja decretada por Aemet se emitió con mayor margen temporal. El día del 29 de octubre se lanza a las 7.36 horas de la mañana. En el caso más reciente, en cambio, el aviso de Aemet llega el mismo domingo, un día antes de los intervalos del temporal más críticos. Aparte, también existió una mayor conciencia del riesgo, el hecho de actuar con precaución una vez recibido el mensaje. Algo que, por otra parte, no existió el 29-0 y menos en lugares en los que no llovía.