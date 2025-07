Pradales asistirá al Jaialdi de Boise en su segundo viaje a Estados Unidos en cinco meses

El lehendakari, Imanol Pradales, viajará por segunda vez este año a Estados Unidos en unas semanas y lo hará para participar en los actos del ... Jaialdi de Boise 2025, en la capital del estado de Idaho. Se trata de un acontecimiento cultural que organizan cada cinco años miembros del Centro Vasco Euzkaldunak y que, por unos días, convierte Boise en la capital de la diáspora vasca.

Fuentes de Lehendakaritza, que no han concretado aún el día exacto en que viajará Pradales a Estados Unidos, han apuntado que dan máxima relevancia a este encuentro cada cinco años de la cultura vasca en Estados Unidos que en esta ocasión se llevará a cabo entre los días 29 de julio y 3 de agosto. En este caso se trata de una edición especial ya que hace cinco años, en el 2020, no se pudo celebrar por la pandemia del Covid. De hecho, el evento sufrió dos aplazamiento, al 2021 y al 2022, y finalmente no se llegó a celebrar.

El evento incluirá degustación de comida y bebida vascas, exhibiciones de harrijasotzailes, aizkolaris y otros herri kirolak, euskal dantza y conciertos tanto de agrupaciones vascoamericanas como de bandas que se desplazarán, encabezadas por Gatibu.

El Jaialdi de Boise-Idaho es una de las celebraciones más grandes del mundo de la cultura vasca. Se celebró por primera vez en 1987 como un evento de fin de semana para el público de la cultura vasca. Actualmente se celebra cada cinco años, el último fin de semana de julio, coincidiendo con la celebración que la comunidad vasca de Boise hace de su patrón, San Ignacio de Loiola.