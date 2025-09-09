Pradales advierte del «impacto directo» en Euskadi de la crisis política en Francia

El lehendakari Imanol Pradales ha mostrado este martes su «preocupación» por la crisis política abierta en Francia por la caída ayer del Gobierno liderado por ... el primer ministro François Bayrou tras perder la cuestión de confianza que él mismo había solicitado. Pradales ha advertido de que la inestabilidad en el país vecino «alimenta la crisis de gobernabilidad, abre la puerta a una potencial crisis financiera y aumenta la incertidumbre en nuestro entorno, factor negativo para los intereses de Europa y de Euskadi, precisamente cuando necesitamos una Europa más unida y fuerte que nunca».

En un artículo publicado en sus redes sociales bajo el título 'Euskadi y Europa ante la espiral francesa', Pradales ha recordado que Francia, junto con Alemania, conformó «la viga maestra del proyecto europeo desde sus orígenes», pero ha lamentado que la política gala «lleva demasiado tiempo sumida en un círculo vicioso de inestabilidad, provisionalidad y cortoplacismo que parece no tener fin». En este contexto, el lehendakari ha asegurado que «hoy la Unión Europea se juega su supervivencia» porque «la falta de gobiernos estables, eficaces y comprometidos con la profundización en el proyecto europeo», ha indicado, «pone en riesgo la competitividad, la seguridad y el modelo de bienestar» de todo el continente.

Además, el lehendakari ha advertido de que la crisis política en Francia puede tener un «impacto directo» en Euskadi, al ser el país galo el principal destino de las exportaciones vascas, con 4.855 millones de euros en 2024, especialmente en los sectores de la automoción, la industria manufacturera y la agroalimentación. Además, ha señalado que la incertidumbre ministerial en el gobierno francés ya ha provocado la «cancelación de contactos al más alto nivel» sobre la conexión norte del Tren de Alta Velocidad, «un proyecto fundamental que acumula un retraso histórico».

Pradales ha destacado también el posible efecto negativo en iniciativas estratégicas para la agenda vasca como la Macrorregión Atlántica, la oficialidad del euskera en Europa o la mejora de la interconexión eléctrica con el Estado francés. Asimismo, ha subrayado la importancia de mantener la cooperación transfronteriza con Iparralde, «porque compartimos historia, cultura, valores e idioma. Porque somos uno y así nos sentimos».

El lehendakari ha concluido su reflexión con un llamamiento a recuperar la política de consensos en Francia. «La democracia es mucho más que articular mayorías de gobierno puntuales. Es proteger y cultivar valores como la paz, la igualdad, la libertad, la tolerancia, el diálogo y el pluralismo político», ha aseverado. Por ello, a su entender, «la única salida del atolladero» en Francia es que «quienes creen en estos valores aparquen definitivamente sus diferencias, los defiendan frente al fanatismo y los extremismos, y consensúen un proyecto de futuro compartido e ilusionante». Desde Euskadi, ha indicado el lehendakari, «tomamos buena nota y nos reafirmamos en la prioridad de proteger la estabilidad, los valores democráticos y la política constructiva».