Pradales en el acto de apertura del curso político del PNV en Zarautz el pasado 29 de agosto Estrada

Pradales advierte del «impacto directo» en Euskadi de la crisis política en Francia

El lehendakari hace un llamamiento para recuperar la política de consensos en el país galo porque «hoy la Unión Europea se juega su supervivencia»

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:48

El lehendakari Imanol Pradales ha mostrado este martes su «preocupación» por la crisis política abierta en Francia por la caída ayer del Gobierno liderado por ... el primer ministro François Bayrou tras perder la cuestión de confianza que él mismo había solicitado. Pradales ha advertido de que la inestabilidad en el país vecino «alimenta la crisis de gobernabilidad, abre la puerta a una potencial crisis financiera y aumenta la incertidumbre en nuestro entorno, factor negativo para los intereses de Europa y de Euskadi, precisamente cuando necesitamos una Europa más unida y fuerte que nunca».

