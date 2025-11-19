Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El secretario general del PP, Miguel Tellado. Efe

El PP vaticina que Sánchez «va a caer con todos» tras la salida de Cerdán de prisión

Tellado pide al ex secretario de Organización del PSOE que aproveche su salidapara «devolver» los 6,7 millones en mordidas y explicar «el papel del número 1» en la trama

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:25

Comenta

El mismo día que se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción pedirá para el exministro José Luis Ábalos en torno a 20 años de cárcel ... por el caso de las mascarillas, el magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha decretado la libertad provisional del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Un paso más, a ojos del PP, del proceso que acabará con la caída de toda la trama de corrupción que atraviesa la columna vertebral del Gobierno de España. «Tenemos claro que van a caer todos y Pedro Sánchez caerá con todos», auguró este miércoles el secretario general de los populares, Miguel Tellado.

