El PP da por terminadas las negociaciones por los aranceles al no aceptar el Gobierno sus propuestas

«Salimos peor que entramos». Así de contundente se ha mostrado Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, a la hora de resumir la reunión ... que ha mantenido esta tarde con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, para abordar la negociación por los aranceles de Donald Trump.

Ambas partes habían decidido retomar los contactos a pesar de que el clima de desconfianza entre Moncloa y Génova no hubiese desaparecido. Con no pocos vaivenes, ambos dirigentes -encargados de llevar las negociaciones- consiguieron semanas un consenso mínimo sobre el texto del primer real decreto ley, que llegará al Congreso en mayo, y para cuya convalidación el Ejecutivo confía en sumar el apoyo de los populares.

Con ese horizonte de fondo, Cuerpo emplazó este lunes a su par negociador a una nueva reunión para intentar acercar posturas. Pero desde el PP se quejan que el Ejecutivo no de su brazo a torcer y acepte alguna de las medidas trasladas desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

«El Gobierno no se compromete, no se quiere comprometer. Entendemos que decide no seguir contando con el PP y que ha vuelto el muro por parte del Gobierno», ha zanjado Bravo a la salida de la reunión con el titular de Economía.