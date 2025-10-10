Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alma Ezcurra en una comparecencia en la sede nacional del PP. E. P.

El PP plantea expulsar a los inmigrantes con «vínculos radicales y violentos»

La propuesta está incluida en el plan migratorio que Feijóo presentará el martes en Barcelona

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:52

Comenta

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, anunció este viernes que el plan migratorio que Alberto Núñez Feijóo presentará el martes en Barcelona ... contempla «la pérdida automática de la condición de residir a todos los inmigrantes que tengan un vínculo criminal o radical violento». No hacerlo, aseguró la dirigente popular, «sería inhumano e insolidario y tirar por la borda el esfuerzo de tantos millones de personas españolas y extranjeras que cada día madrugan para levantar este país».

