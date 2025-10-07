El PP pide que Montero explique en el Congreso los pagos en metálico del PSOE

El PP pedirá la comparecencia «monográfica» de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso para que dé explicaciones por ... los pagos en metálico del PSOE por «cantidades superiores a las legalmente permitidas» que han revelado el último informe de la UCO. Los populares quieren saber por qué los socialistas pueden «saltarse las normas del Ministerio de Hacienda» y pagar en efectivo «sin que conste respaldo documental» a diferencia del resto de ciudadanos. «Montero tiene que explicarnos si las normas en este país se aplican a todos los ciudadanos o a los allegados de Pedro Sánchez y su partido le son indiferentes», afirmó este martes la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en la Cámara baja.

Los populares, que dan así un paso más en su cerco a Sánchez y su partido, creen que Hacienda «debería abrir una investigación» en vista de todas las informaciones que apuntan a una posible financiación irregular del PSOE. «Siguen avanzando las investigaciones, siguen conociéndose nuevos datos, y esto acredita que el PSOE de limpio no tiene nada», afirmó la dirigente conservadora, para añadir que ahora se trata de ver hasta qué punto hay «suciedad» dentro de la formación y «cómo de arraigada está en el Gobierno».

Muñoz volvió a poner el foco en los aliados parlamentarios del presidente y su «silencio cómplice». Recordó que aquellos que venían a ser los «grandes azotes» de la corrupción y para quienes una acusación de «financiación irregular» suponía una línea roja para seguir con sus apoyos en esta legislatura, como aseguró el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, permanecen ahora «callados». «Probablemente no quieren preguntar -dijo la portavoz del PP- porque no le guste la respuesta».

Para los conservadores, los socios de Sánchez prefieren guardar silencio ante la posibilidad de que «el chiringuito se les caiga» y dejen de recibir «prebendas». «Los socios callan a cambio de que le sigan dando prebendas. Y el Gobierno -señaló Muñoz- está en el poder a cambio de impunidad».