Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EFE

El PP ningunea la propuesta de Sánchez: «No puede aprobar unos Presupuestos y quiere solucionar Gaza»

Los populares consideran «compatibles» las declaraciones de María Guardiola, que tacha la situación en Palestina de «terrible», y las de Almeida, que afirma que «no hay genocidio»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:28

El PP considera que la posición del Gobierno sobre Oriente Próximo es «un ejercicio de frivolidad». «Un Ejecutivo que no puede aprobar los Presupuestos se ... cree capaz de solucionar el conflicto de Gaza», ha afirmado la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha rechazado pronunciarse sobre el término «genocidio». «Lo que es un genocidio lo decide la Corte Penal Internacional, no Pedro Sánchez. De ahí la frivolidad», ha añadido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  2. 2 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  5. 5 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  6. 6

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  7. 7

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  8. 8 Una pareja compra una casa de 310 metros cuadrados por 6.000 euros y recibe miles de comentarios en redes: «Llevaba 20 años cerrada»
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PP ningunea la propuesta de Sánchez: «No puede aprobar unos Presupuestos y quiere solucionar Gaza»

El PP ningunea la propuesta de Sánchez: «No puede aprobar unos Presupuestos y quiere solucionar Gaza»