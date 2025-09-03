El PP llevará a la 'comisión Koldo' del Senado a la presidenta de Navarra y al exjefe de Gabinete de Sánchez

El PP se lanza a la ofensiva en el Senado para llevar este septiembre a las principales comisiones de investigación de la cámara a dirigentes ... del PSOE y altos cargos de empresas vinculados al Gobierno. En concreto, los populares han anunciado este miércoles que citarán, en la comisión del 'caso Koldo', a la presidenta de Navarra, María Chivite (una petición ya realizada por UPN), y al exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano. «Queremos que expliquen por qué contrataron con el dinero de todos a la 'fontanera' de Ferraz Leire Díez», ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Alicia García.

A juicio de García, Chivite es «la alumna aventajada del sanchismo» por «levantar», desde el Gobierno foral, «una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas que pudieron acabar incluso en el bolsillo de dirigentes del PSOE».

Los populares buscan desenradar en la Cámara alta la trama navarra, que consideran el epicentro de la supuesta corrupción de los exsecretarios generales del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos y del exasesor Koldo García. Para ello, también convocarán al exgerente del PSOE y actual presidente de la empresa pública Enusa, Mariano Moreno; a Bernardo Ciriza, exconsejero del Gobierno de Chivite, y a Fernando Merino, exdirector de Acciona, en cuya vivienda en Granada encontró la UCO información relacionada con Servinabar, la empresa relacionada con Cerdán que supuestamente se benefició de contratos públicos. Merino es, en opinión de los populares, el «triple nexo» entre la red navarra, el caso de «mordidas» en Fomento, Adif y la Dirección General de Carreteras y la «ramificación» en Andalucía.

Todas estas comparecencias estarán precedidas por una de las más esperadas, la de la exmilitante socialista Leire Díez, que este lunes 8 de septiembre intervendrá en la 'comisión Koldo' para explicar los trabajos que supuestamente realizó para Cerdán.

En los planes del PP está también citar en esta comisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque eso ocurrirá «cuando toque». «Sánchez vendrá a la comisión de investigación a dar explicaciones a los españoles y, por supuesto, a asumir responsabilidades, que ya está tardando en hacerlo», pero su presencia en el Senado se producirá más adelante, auguran los populares, «porque todavía queda mucho por descubrir».

La ofensiva política que prepara el PP para los próximas semanas también llegará a otra comisión, la del apagón, que los propulares pretenden reactir con la presencia de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, también exministra en el último gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. «Tendrá que explicar qué falló y qué medidas han tomado para que no vuelva a ocurrir. La máxima responsable del sistema eléctrico español sabemos que se ha dedicado a culpar a otros en lugar de buscar causas o poner remedios», ha indicado Alicia García.