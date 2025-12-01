El PP de Gipuzkoa remarca tras las palabras de Ayuso que «ETA ya no existe»

Muriel Larrea, la presidenta del PP de Gipuzkoa, escuchó, in situ, en Madrid, el pasado domingo, las palabras de la lideresa madrileña Isabel Díaz Ayuso ... cuando afirmó en público que «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra mientras sostiene a Sánchez en el Gobierno». Un día después reflexiona sobre esa afirmación, asegura que respeta que la presidenta de Madrid opine lo que considere, pero afirma, contundente, que «ETA está muerta, ya no existe, está desaparecida». La líder de los populares guipuzcoanos habla sobre la Euskadi de hoy en la que «por supuesto que quedan muchas consecuencias» del sufrimiento que causó la banda terrorista «y otras muchas cosas que hay que trabajar, pero otra cosa es que todas las sociedades que han sufrido a causa de una banda terrorista tienen que sanar».

Larrea respondió con un «claro que no» a la pregunta de si cree, como Díaz Ayuso, que «ETA está preparando» el mencionado «asalto». «ETA desapareció gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y gracias a la propia ciudadanía. Y estoy muy agradecida a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertzaintza y a la propia Justicia. Como vasca estoy superagradecida de que ETA ya no exista», remarcó para añadir que lo que realmente preocupa hoy a los populares guipuzcoanos es «trabajar cada día para construir una alternativa a 40 años de gestión del PNV con el PSE».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ejerció de telonera de Alberto Núñez Feijóo en la concentración convocada para denunciar la «corrupción» del presidente Sánchez, cargó contra la coalición EHBildu, a la que equiparó con la banda terrorista ETA. Culpó al Ejecutivo de «apoyarse en la peor corrupción que existe: blanquear a Bildu». «No hay peor traición a España que esto. Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado, lejanísimo, cuando se sientan en las instituciones. Todo gracias a Pedro Sánchez. ¿Se puede tener la cara más dura?», se preguntó, y señaló a los «socios».

Un día después de ese acto en el centro de Madrid, en el que Ayuso fue la más aplaudida, la presidenta del PP de Gipuzkoa reconoció que «todo el mundo puede opinar de lo que quiera opinar, pero éste es un asunto que nos compete a quienes hemos sufrido aquí el acoso de ETA, porque hemos sido víctimas de la banda y a pesar de serlo nos hemos quedado aquí y hemos sufrido, junto a nuestras familias, las consecuencias de alzar la voz frente a quienes estaban en contra de nosotros».

Romero afirma que «daña a las víctimas»

Rafaela Romero, diputada socialista por Gipuzkoa, afirmó que «hay una frontera ética que toda democracia debería respetar: la de no convertir el dolor causado por la violencia de ETA en herramienta partidista y electoral». A su juicio, «usar el nombre de ETA en vano causa daño a sus víctimas y hiere de muerte su memoria. La funde a negro, el color de los años de plomo». Romero aseguró que «no es comprensible que el PP, que compartió trinchera con la resistencia contra ETA defendiendo la democracia, se dedique a reducir la tragedia que sufrimos tantos a un 'nosotros' contra 'ellos', los compañeros socialistas en la lucha antiterrorista».