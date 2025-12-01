Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el domingo en el acto del PP. E. P.

El PP de Gipuzkoa remarca tras las palabras de Ayuso que «ETA ya no existe»

Larrea recuerda que desapareció «gracias a la Policía y la ciudadanía», después de que la presidenta de Madrid alertara de que la banda «prepara su asalto a Euskadi y Navarra»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:58

Comenta

Muriel Larrea, la presidenta del PP de Gipuzkoa, escuchó, in situ, en Madrid, el pasado domingo, las palabras de la lideresa madrileña Isabel Díaz Ayuso ... cuando afirmó en público que «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra mientras sostiene a Sánchez en el Gobierno». Un día después reflexiona sobre esa afirmación, asegura que respeta que la presidenta de Madrid opine lo que considere, pero afirma, contundente, que «ETA está muerta, ya no existe, está desaparecida». La líder de los populares guipuzcoanos habla sobre la Euskadi de hoy en la que «por supuesto que quedan muchas consecuencias» del sufrimiento que causó la banda terrorista «y otras muchas cosas que hay que trabajar, pero otra cosa es que todas las sociedades que han sufrido a causa de una banda terrorista tienen que sanar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  8. 8 Fox vuelve a nacer en Aiako Harria
  9. 9

    El recelo de los sindicatos descabalgó a la EPSV Geroa de la operación Uvesco
  10. 10 Adiós a una peluquería con 37 años de historia en el centro de San Sebastián: «Han sido décadas llenas de vida e ilusión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PP de Gipuzkoa remarca tras las palabras de Ayuso que «ETA ya no existe»

El PP de Gipuzkoa remarca tras las palabras de Ayuso que «ETA ya no existe»