El PP de Gipuzkoa «condena sin matices el genocidio en Gaza»

El PP de Gipuzkoa ha querido dejar claro este martes en el pleno de política general celebrado en las Juntas que «condena el genocidio que ... está ocurriendo en Gaza». «Quiero condenar la crueldad, la ilegalidad, la infamia, la aniquilación, la desproporción, la brutalidad del gobierno de Netanyahu contra la población civil palestina», ha dicho su portavoz Mikel Lezama.

De esta manera, los populares guipuzcoanos se unen a la denuncia del genocidio que ya habían hecho otros miembros del partido como el presidente de Andalucía, Juan Manuel Bonilla o el de Galicia, Alfonso Rueda, y se desmarca de la defensa que hace el ala más dura del partido comandado por el expresidente José María Aznar y la presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el gobierno de Israel.

Lezama ha recalcado que «no hay plan de paz que borre el genocidio del gobierno de Netanyahu al pueblo palestino» y ha recalcado que le «repugnan, me duelen, me sobrecogen los bombardeos, los tiroteos y la chulería y el asesinato de miles y miles de palestinos, de decenas de miles de mujeres, de niños y niñas».

En ese sentido, ha apuntado que le «alarma la vulneración sistemática del raquítico orden internacional, me enfurece el regocijo y la brutalidad de quienes se jactan de la indignidad a la que conducen a los seres humanos, que se enorgullecen de sus desgracias.»

Además, ha lamentado «la desgracia a la que conducen al pueblo palestino, al que se le condena intencionada y repulsivamente al hambre, a la huida a ninguna parte, a la indignidad, a la muerte, al genocidio».

Política fiscal y denuncia de vetos

Además de condenar el genocidio, el portavoz popular en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha basado su intervención en señalar la política fiscal promovida por el territorio que, en opinión de Lezama, salió adelante «por los vetos del Partido Socialista y de Podemos». «Señor Asensio no entendí por qué excluirnos de la negociación fiscal o por qué nos negó la posibilidad sin ni siquiera habernos escuchado», ha comentado dirigiéndose al secretario general del PSE en Gipuzkoa.

Asimismo, el representante del PP ha instado a la diputada general, Eider Mendoza, a ser «coherente con lo que mencionó en la EMO de Hannover». «Ahí recalcó que la industria guipuzcoana es la punta de lanza de nuestro bienestar, pero lo hizo delante de negocios cuyos trabajadores denuncian EREs o impagos», ha comentado.

Por ese motivo, Lezama ha enfatizado en la necesidad de «corregir la política fiscal», para dejar que sea «estigmatizadora». «Su gobierno debe pasar de una política de ayudas a una de estímulos. Alardean de que cada vez se recauda más, pero esa mayor carga impositiva provoca que las empresas queden abocadas a EREs. Eso solo muestra que se ingresa más de lo que se necesita», ha comentado, para añadir que desde el PP piden «más recursos, más descentralización; más realismo y menos utopía patriótica».