Mikel Lezama este martes en las Juntas Generales. Morquecho

El PP de Gipuzkoa «condena sin matices el genocidio en Gaza»

El portavoz en las Juntas Generales, Mikel Lezama, condena «la crueldad, la ilegalidad, la infamia, la aniquilación, la desproporción, la brutalidad del gobierno de Netanyahu»

Ander Balanzategi y Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:56

El PP de Gipuzkoa ha querido dejar claro este martes en el pleno de política general celebrado en las Juntas que «condena el genocidio que ... está ocurriendo en Gaza». «Quiero condenar la crueldad, la ilegalidad, la infamia, la aniquilación, la desproporción, la brutalidad del gobierno de Netanyahu contra la población civil palestina», ha dicho su portavoz Mikel Lezama.

