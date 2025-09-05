El PP ve un «error grave» su veto en el diálogo del estatus

El PP vasco se reúne hoy con el lehendakari Imanol Pradales y uno de los temas que sin duda estará sobre la mesa será el ... nuevo estatus y su negociación. Los populares parecen estar en fuera de juego, el propio presidente del PP en Euskadi, De Andrés, ha admitido que las últimas conversaciones que tuvieron sobre esta cuestión fueron con el expresidente del PNV, Aitor Esteban, y que después no han vuelto a saber nada. Pradales les dará hoy cuenta de cómo transcurren esas conversaciones que se han producido entre el PSE, EH Bildu y los jeltzales, pero los populares que se les haya «excluido» de las conversaciones y lo consideran «un grave error».

De Andrés cree que «indudablemente» se podría mejorar el Estatuto y recordó el pasado miércoles en una entrevista en Radio Euskadi que han participado en la reforma de prácticamente todos los estatutos de España y han respaldado todos, salvo el catalán. «Creemos que hay decisiones que pueden mejorar, como, por ejemplo, poner límites al clientelismo terrible, que hemos visto en el PNV, algunos elementos de gastos completamente innecesarios que se han producido», apuntó.

Sobre la ausencia de su partido en las negociaciones señaló que «me parece un completo error, porque creo que no solamente es un acuerdo entre los vascos, –que ya sería razón suficiente para no dejar fuera a 100.000 vascos de esta negociación–, pero es que, además, estamos hablando del principal partido de España, y creo que no es fácil sacar adelante un estatuto con el principal partido de España al margen de todo esto, sin haber participado en ninguna de las conversaciones», añadió el presidente de los populares vascos.

La condonación

De Andrés afirmó ayer que la condonación de la deuda a Cataluña «perjudica» a Euskadi y pidió al PNV que la rechace «si no quiere defender» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «por encima de los intereses de los vascos».

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Javier de Andrés, aseguró que la condonación de la deuda que ha pedido Cataluña «nos afecta negativamente a los vascos», ya que, según argumenta, el Estado «tendría 80.000 millones de euros menos para poder gastar en competencias como la 'Y' vasca, pensiones, puertos o aeropuertos».

«Unas competencias del Estado que podría estar ejecutando en el País Vasco y no lo va a poder hacer para pagar la deuda de los catalanes», denunció.