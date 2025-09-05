Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del PP, Javier de Andrés, en Donostia. Gorka Estrada

El PP ve un «error grave» su veto en el diálogo del estatus

De Andrés dice que la quita de la deuda a Cataluña «perjudica» a Euskadi y pide a PNV que la rechace

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:02

El PP vasco se reúne hoy con el lehendakari Imanol Pradales y uno de los temas que sin duda estará sobre la mesa será el ... nuevo estatus y su negociación. Los populares parecen estar en fuera de juego, el propio presidente del PP en Euskadi, De Andrés, ha admitido que las últimas conversaciones que tuvieron sobre esta cuestión fueron con el expresidente del PNV, Aitor Esteban, y que después no han vuelto a saber nada. Pradales les dará hoy cuenta de cómo transcurren esas conversaciones que se han producido entre el PSE, EH Bildu y los jeltzales, pero los populares que se les haya «excluido» de las conversaciones y lo consideran «un grave error».

