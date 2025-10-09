Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del GPP en el Senado, Alicia García Rodríguez, este jueves durante una rueda de prensa. Efe

El PP calienta la comparecencia de Sánchez y cita antes a la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz

Carmen Pano tendrá que dar explicaciones en el Senado el próximo 15 de octubre por las «bolsas de basura» con dinero que declaró haber entregado en la sede del PSOE. El 23 lo harán los dos últimos gerentes del partido sobre los pagos en sobres a Ábalos y Koldo

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:52

Comenta

El PP abona el terreno para la futura comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que funciona en el ... Senado, donde tienen mayoría absoluta. Antes que el presidente del Gobierno, cuya fecha aún está por acordar en la Mesa de la comisión, tendrán que desfilar por la Cámara alta la empresaria Carmen Pano, que confesó en sede judicial haber entregado en Ferraz, 90.000 euros en bolsas de basura, y los dos últimos gerentes del PSOE Mariano Moreno y Ana María Fuentes en relación a los sobres con el membrete del partido que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibieron el exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y su hombre para todo, Koldo García. Pano está citada para el próximo miércoles 15 de octubre, mientras que los contables del PSOE lo harán el 23 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  3. 3 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  4. 4 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  5. 5 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  6. 6

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  7. 7 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  8. 8 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  9. 9 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PP calienta la comparecencia de Sánchez y cita antes a la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz

El PP calienta la comparecencia de Sánchez y cita antes a la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz