El barco de transporte de coches de Noatum-UECC es el buque más grande que opera normalmente en Pasaia y hace rutas a puertos europeo. Gorka Estrada

El posible traspaso del Puerto de Pasaia sume a las empresas en la incertidumbre por su viabilidad

La legislación complica la pretensión del Gobierno Vasco de desclasificar la dársena como «de interés general», aunque Pradales anuncia que se abre a negociar

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:14

Comenta

La petición del Gobierno Vasco al central para que le traspase la gestión del Puerto de Pasaia sume a las empresas que operan en la ... dársena en la incertidumbre y abre en canal el debate sobre el futuro de la instalación. Es decir, sobre si la viabilidad económica y el desarrollo industrial del Puerto están más garantizados actualmente bajo la gestión del Estado, o si la transferencia de la competencia a Euskadi servirá, como defiende la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, para convertir a Pasaia en un puerto del 'top ten' estatal.

