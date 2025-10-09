El posible traspaso a Euskadi del puerto de Pasaia aviva la pugna entre PNV y PSE

El Gobierno Vasco ha trasladado al Estado los documentos para asumir la gestión y propiedad del puerto de Pasaia dentro de las negociaciones que mantienen ... para completar el Estatuto de Gernika antes de final de año. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, explicó ayer que ha planteado «desclasificar» esta infraestructura como de «interés general» para «aumentar su competitividad» y lograr que esté en el «top 10 de los puertos» a nivel estatal. Fuentes del ministerio aseguraron a este periódico que «lo estamos analizando». La reacción del PSE no se hizo esperar y, como ya advirtió hace un año, el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, aseguró que esa transferencia «pone en riesgo» a Pasaia y supondrá «la pérdida de puestos de trabajo».

La réplica de los socialistas aviva las tensiones entre los dos partidos que forman coalición de gobierno en Euskadi, las tres diputaciones y ayuntamientos. Los dirigentes y cargos públicos de PNV y PSE llevan toda la semana enzarzados en un cruce de declaraciones que prendió el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, y que ayer reavivó al mostrar la preocupación de su partido por las iniciativas en el Parlamento Vasco de PNV y EH Bildu para «elevar» la exigencia del euskera en el acceso a la función pública –origen de la disputa–. En este caldeado contexto, Asensio cargó contra la posible transferencia del puerto de Pasaia y aseguró que «tendrá consecuencias en su competitividad económica, en la pérdida de puestos de trabajo y en las empresas de Gipuzkoa». Además, lanzó una pregunta directa a Ubarretxena: «¿Por qué se pone en riesgo Pasaia y no Bilbao?».

Revitalización Ubarretxena apunta que Pasaia es el 23 de los 28 puertos del Estado y quiere que esté en el 'top 10'

Las reticencias de los socialistas vascos a la pérdida de «interés general» del puerto de Pasaia se remontan a hace un año. En octubre de 2024 Andueza advertía de que «en el ámbito internacional se perderían un nivel importante de tráficos, vinculados a una normativa general de seguridad que sólo se aplica en los Puertos de Interés General, especialmente con EEUU. Y añadía que la cuestión administrativa de transferir los puertos supondría «abrir una brecha que liquidaría el sistema portuario de interés general, tal y como se conoce actualmente».

En medio de una semana agitada para los dos partidos, la consejera Ubarretxena y su equipo se reunieron el miércoles en Madrid con el ministro Ángel Víctor Torres para trasladarle los documentos de 15 de los 16 traspasos que faltan por llegar a Euskadi. En materia de infraestructuras, el Gobierno Vasco aspira a «la profundización de la actual cogestión» del puerto de Bilbao, mientras que en Pasaia quiere lograr el control total. Ubarretxena explicó ayer en un desayuno informativo en Vitoria que la desclasificación para dejar de ser de interés general se efectuaría por Real Decreto, así como que su gestión directa implicaría el traspaso de bienes, derechos, personal y recursos, con el fin de «aumentar su competitividad» e integrarlo en las estrategias vascas de desarrollo territorial, sostenibilidad, intermodalidad y economía azul».

Discrepancias El socialista Asensio prevé «pérdida de puestos de trabajo», pero el PNVcree que será positiva

«Pasaia cumple con los elementos para que se desclasifique y podamos impulsarlo. Ahora ocupa el puesto 23 de los 28 puertos del Estado y queremos que esté en el 'top 10', al ser estratégico», señaló la consejera. El PNV de Gipuzkoa defendió ayer la transferencia porque posibilitará una gestión «más cercana, eficaz y comprometida con su competitividad».

«Cogestión» del puerto de Bilbao

Respecto al Puerto de Bilbao, Ubarretxena indicó que mantendría la etiqueta de interés general, pero ha pedido que «el Estado no se reserve la gestión directa y se pueda cogobernar». Ubarretxena ha planteado realizar adecuaciones normativas para que «Euskadi asuma la gestión directa del puerto» que seguiría estando bajo «titularidad de España». «La cogestión reforzada contribuiría a alinear inversiones, evitar duplicidades y potencias la planificación conjunta de infraestructuras y servicios, consolidando la marca Euskadi en el ámbito portuario y reforzando su proyección internacional», añadió.