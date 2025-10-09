Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un barco atracado en la dársena del puerto de Pasaia. Félix Morquecho

El posible traspaso a Euskadi del puerto de Pasaia aviva la pugna entre PNV y PSE

El Gobierno Vasco plantea quitar a la infraestructura su calificación de «interés general» para lograr su gestión, pero los socialistas advierten de que la «pone en riesgo»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:58

El Gobierno Vasco ha trasladado al Estado los documentos para asumir la gestión y propiedad del puerto de Pasaia dentro de las negociaciones que mantienen ... para completar el Estatuto de Gernika antes de final de año. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, explicó ayer que ha planteado «desclasificar» esta infraestructura como de «interés general» para «aumentar su competitividad» y lograr que esté en el «top 10 de los puertos» a nivel estatal. Fuentes del ministerio aseguraron a este periódico que «lo estamos analizando». La reacción del PSE no se hizo esperar y, como ya advirtió hace un año, el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, aseguró que esa transferencia «pone en riesgo» a Pasaia y supondrá «la pérdida de puestos de trabajo».

