El PNV reinvidica la solvencia de la diputación foral de Gipuzkoa frente al «catastrofismo de EH Bildu»

La portavoz del PNV en la Juntas Generales de Gipuzkoa, Euge Arrizabalaga, ha reivindicado durante el pleno de política general del territorio la solvencia de ... la diputación foral «frente al catastrofismo de EH Bildu». La representante peneuvista ha elogiado las propuestas «viables, reales y efectivas» de la diputada general, Eider Mendoza, de su partido.

Arrizabalaga, frente a la «incertidumbre y complejidad» del entorno internacional, ha destacado la necesidad de ofrecer «viabilidad y certidumbre. Liderazgo y eficacia». «Esa ha sido la dirección del discurso de la diputada general de Gipuzkoa: proyectos ambiciosos, de futuro, de esperanza, humanistas y de justicia social; factibles, refrendados en datos, atendiendo a los problemas de las personas que hacen Gipuzkoa», ha subrayado.

Asimismo, la portavoz jeltzale ha remarcado que el PNV «juega a favor de la buena política». «El sello del gobierno foral que encabeza Eider Mendoza es la mejora continua mediante la innovación, la previsión, la responsabilidad con el futuro y la eficacia en las políticas; una combinación equilibrada de sentido común y visión estratégica», ha añadido.

La política ha querido nombrar algunos de los retos más «grandes y complejos» que enfrenta el territorio, como lo es el desafío de «afrontar la necesidad de cuidados en una sociedad que envejece a marchas forzadas». Para ello, Arrizabalaga ha mencionado algunos de los «proyectos tractores» para hacer frente a este tipo de problemas, como lo son el ecosistema Mubil, las iniciativas en biosalud y biotecnología, los desarrollos en tecnologías cuánticas o la estrategia Adinberri para el envejecimiento, entre otros, enfocados en la construcción de una «nueva sociedad pública».

La actitud de EH Bildu

La portavoz del PNV en las Juntas ha denunciado que EH Bildu «no resulte creíble» para acceder a acuerdos, y ha recordado la novena negativa de la coalición soberanista a la negociación de los Presupuestos. «No sois creíbles y eso es un gran problema porque, en la construcción del país, ser creíble y fiable para lograr acuerdos es algo básico. EH Bildu, desde hace tiempo, saca a menudo la bandera de los posibles acuerdos», ha explicado.

En el plano internacional, la juntera ha recriminado la «doble vara de medir» de EH Bildu con los conflictos, y en especial con Ucrania, donde ha señalado la «sutileza» de la izquierda abertzale con Putin. «El Gobierno de Netanyahu ha matado a 65.000 personas y denunciamos el genocidio con toda la fuerza de nuestra voz. Y Putin, en Ucrania, ha matado a 100.000 personas hasta ahora y, entre ellas, 20.000 son civiles. Dejen de hablar con la boca pequeña de lo que está haciendo Putin en Ucrania. No, al genocidio de Netanyahu. No, a la barbarie de la invasión rusa de Putin en Ucrania», ha remarcado.

Por otro lado, Arrizabalaga ha reafirmado el «compromiso inequívoco» de su partido con el euskera. «Gipuzkoa es abertzale y euskaldun, orgullosa de su identidad abierta y moderna. Por eso el PNV reafirma su compromiso con el euskera como eje de cohesión y progreso, impulsando políticas útiles que refuercen su uso social y su normalización lingüística, también en la Administración», ha añadido.

La portavoz ha terminado su discurso poniendo la clave de los indicadores socioeconómicos de Gipuzkoa en la «estabilidad, el liderazgo y el rumbo» del terriotorio. «En coherencia con ello defendemos un nuevo Estatus político para Euskadi basado en el reconocimiento nacional, la bilateralidad y un autogobierno eficaz, que ponga estas herramientas al servicio del bienestar y los intereses de las y los guipuzcoanos», ha concluido.