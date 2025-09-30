Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La portavoz jeltzale, Euge Arrizabalaga, saluda a la diputada general, Eider Mendoza, durante el pleno. Félix Morquecho

El PNV reinvidica la solvencia de la diputación foral de Gipuzkoa frente al «catastrofismo de EH Bildu»

La portavoz jeltzale en las Juntas Generales elogia a Eider Mendoza por su «ambición y realismo»

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:43

La portavoz del PNV en la Juntas Generales de Gipuzkoa, Euge Arrizabalaga, ha reivindicado durante el pleno de política general del territorio la solvencia de ... la diputación foral «frente al catastrofismo de EH Bildu». La representante peneuvista ha elogiado las propuestas «viables, reales y efectivas» de la diputada general, Eider Mendoza, de su partido.

