El PNV recorta los plazos para la elección de cargos: 30 días como máximo

Se ha cumplido casi un año desde que el PNV llevase a cabo la renovación de sus tres direcciones territoriales y la formación jeltzale ha ... decidio aplicar cambios en sus estautos para agilizar esos procesos. El Euzkadi Buru Batzar propone a sus afiliados un plazo máximo de 30 días para completar un cambio de caras como el que se produjo hace unos meses al frente del partido con la llegada de Aitor Esteban por Andoni Ortuzar.

No es la única propuesta que el EBB ha recogido en un borrador remitido a las Organizaciones Municipales. Se establecen también los porcentajes para una representación equilibrada entre mujeres y hombres, y se formalizan estatutariamente el Plan de Igualdad y el Protocolo contra la violencia machista. Hay, además, propuestas relacionadas con las incompatibilidades para poder formar parte de un órgano ejecutivo interno con el objetivo de flexibilizarlos, y se establecen cambios en el funcionamiento interno del Partido para que sea más ágil y eficaz.

Asimismo, los jeltzales plantean la celebración de consultas no vinculantes para conocer la opinión de la afiliación sobre determinadas cuestiones. En este caso, explican, «el sistema será definido en el citado desarrollo reglamentario, que contemplaría la opción de celebrar estas consultas de forma telemática».