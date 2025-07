«¿PNV y Junts? Sabemos que cuando gobernemos habrá que buscar sumas»

Javier de Andrés (Vitoria, 1967) atiende la entrevista unos minutos antes de la clausura del congreso del PP en Ifema. Un cónclave del que el ... líder de los populares en Euskadi sale con la idea de que la partida debe jugarse en el centro del tablero político para llegar a Moncloa.

– ¿Qué PP sale del congreso?

– Sale un PP centrado, que es la apuesta que ha hecho Alberto Núñez Feijóo en sus discursos. El centro no es ambigüedad, es ambición, es estar liderando.

– Perfiles como Miguel Tellado, Ester Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo no parecen que vayan a por la centralidad.

– Bueno, los que cita son perfiles liberales. El PP es la suma de liberales, democratacristianos y conservadores. Lo que hay que hacer es conjugar todos esos factores.

– Borja Sémper se mantiene como portavoz. ¿Es el referente de un sector más moderado?

– En un proyecto para un país como España, que es diverso, para conseguir el voto de la centralidad lo que hace falta son personas distintas. Y claro, sin lugar a dudas, Borja conecta con un tipo determinado de personas y otros líderes lo hacen con otro, pero el proyecto es el mismo.

– En este congreso se ha respirado un ambiente de euforia. ¿Hay riesgo de estar vendiendo la piel del oso antes de cazarlo? Ya pasó en 2023.

– Creo que hemos sido bastante contenidos. La forma en la que se está organizando el partido es para mostrar una enorme satisfacción y confianza. Pero siempre desde la prudencia. Así que cuidado.

– La ponencia no ha concretado mucho la política de alianzas. ¿Es una puerta abierta a acuerdos con Junts y PNV?

– Todos sabemos que la apuesta de Junts y PNV es el PSOE. Pero también sabemos que una vez que estemos gobernando, habrá que buscar sumas. La política consiste en eso.

– Si es así, ¿no está el PP pasándose de frenada en sus ataques al PNV?

– Yo creo que desvelar enlaces sospechosos con casos de corrupción y pedir explicaciones no es pasarse. Lo que no puede pretender el PNV es un trato preferente. El PP no le da crédito, ha perdido todo el que pudiera tener. Tendrá que ir demostrando dónde está.

– No me negará que sorprende que un día Tellado llame al PNV para tantearle y al día siguiente usted salga a vincularlo con una trama corrupta.

– Lo que hizo Tellado fue averiguar si seguían apoyando a Sánchez, cosa que ya sospechábamos que sí. Y a partir de ahí, nosotros seguimos haciendo política.

– La ponencia de este congreso habla de que las transferencias no pueden ser un «zoco». Si llegan al Gobierno, ¿se cerrará el grifo de los traspasos?

– Lo que decimos es que el artículo 149 establece una serie de competencias exclusivas del Estado. No se puede llamar traspaso a lo que es una inhibición del Estado en sus competencias propias. Se pretende que el Estado renuncie a lo que le corresponde.