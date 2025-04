«Al PNV le da igual Hassan o Esteban, la Pascua o el Ramadán», carga el PP

Javier de Andrés ha salido este jueves al paso de las declaraciones realizadas por el líder del Ebb, Aitor Esteban, en el Aberri Eguna del ... pasado domingo. Allí, Esteban aseguró que desconocía si el próximo líder de los jeltzales «se apellidará Agirregomezkorta, García o Hassan pero no tengo ninguna duda de que su única patria será Euskadi». De Andrés ha censurado que «al PNV le da igual Esteban o Hassan, le da igual la Pascua o el Ramadán».

De Andrés ha recordado, en una rueda de prensa en Bilbao, que «el Aberri Eguna se celebra siempre coincidiendo con la Pascua de Resurrección, que va variando de fecha. ¿Alguien se cree que si viene Hassan seguirá celebrándose ese día?». Para el líder de los populares vascos, «les parece lo mismo él o Hassan, la Pascua o el Ramadán. Su único objetivo es el poder pero sin ningún proyecto para Euskadi». A su juicio, el PNV sufre «un vaciado ideológico en el que gana la izquierda, que tiene sus objetivos mucho más claros».

De manera más general, el PP ve al PNV «acercándose al PSE y a Bildu» cuando se cumple un año de las elecciones vascas. «En este 'Aberri Eguna' han escenificado la rendición del PNV a la izquierda y ya sólo les importa el poder pero les da igual el 'para qué'. Y nosotros creemos que no todo da igual. No es lo mismo la Pascua o el Ramadán. No es lo mismo Hassan o Esteban».

Tras hacer una reivindicación de los valores tradicionales, como «la familia y la ética del trabajo», el líder del PP vasco ha criticado que «se eche por tierra todo eso y se oigan disparates como el de Esteban». También ha lamentado la alusión al Estado jacobino en el Aberri Eguna. «No se si saben lo que es un Estado jacobino. Pero desde luego no es un lugar donde una comunidad gestiona el 97% de sus recursos, como pasa aquí. Eso es lo contrario del Estado jacobino».

«El Gobierno más caro»

Asimismo, el PP ha criticado «la aproximación ideológica del PNV a Bildu» y ha lamentado que «el Gobierno Pradales, que es el más caro de la historia, incurre en los mismos errores que el anterior. Haciendo lo mismo los problemas serán los mismos». En su opinión, no hay recetas nuevas en Sanidad o Vivienda, por lo que ha reclamado «un cambio radical».

En ese sentido, De Andrés ha abogado por «dar estabilidad a los sanitarios y tenerlos en plantilla» y «cambiar el modelo educativo» para lograr mejores resultados. Pero no ve capaz de hacerlo al Ejecutivo vasco, «el más escorado a la izquierda».