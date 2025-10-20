Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta del PNV de Gipuzkoa, Maria Eugenia Arrizabalaga. Morquecho

El PNV exige al PSE «lealtad institucional» tras reprocharle su «fracaso» en la gestión de vivienda

Los jeltzales guipuzcoanos creen «absolutamente improcedente» las críticas vertidas este fin de semana por los socialistas Denis Itxaso y Ane Oyarbide

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:17

Comenta

El choque entre PNV y PSE se recrudece. Los jeltzales han exigido a los socialistas «lealtad interinstitucional», después de que los socialistas, en una acto ... de partido este fin de semana, criticasen «el fracaso» de los jeltzales en Donostia en materia de vivienda. Y han considerado «absolutamente improcedentes» los reproches de los socialistas. Además, recuerdan a los socialistas que son ellos quienes controlan el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco desde hace diez años, ahora con el consejero Denis Itxaso al mando.

