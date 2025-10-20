El PNV exige al PSE «lealtad institucional» tras reprocharle su «fracaso» en la gestión de vivienda

El choque entre PNV y PSE se recrudece. Los jeltzales han exigido a los socialistas «lealtad interinstitucional», después de que los socialistas, en una acto ... de partido este fin de semana, criticasen «el fracaso» de los jeltzales en Donostia en materia de vivienda. Y han considerado «absolutamente improcedentes» los reproches de los socialistas. Además, recuerdan a los socialistas que son ellos quienes controlan el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco desde hace diez años, ahora con el consejero Denis Itxaso al mando.

El PNV de Gipuzkoa ha respondido así, a través de un comunicado, a la portavoz del PSE en Donostia, Ane Oyarbide, y a Itxaso, afirmando que «el punto de partida» a la hora de buscar soluciones debe ser «no eludir responsabilidades, reconocer el problema y fijarlo como prioridad». «Un punto de partida que esperamos que el consejero comparta, sobre todo, teniendo en cuenta que el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, encargado de la puesta en práctica de las políticas públicas de vivienda en Euskadi, está en manos socialistas desde hace diez años», apuntaron.

Y le han recordado a Itxaso «la necesidad de una colaboración interinstitucional intensa y leal, especialmente entre el Ayuntamiento de Donostia y el departamento que él mismo dirige en el Gobierno Vasco». Además, estimaron «absolutamente improcedente recordar a ningún cargo institucional la parte intransferible de su propia responsabilidad». Asimismo, la formación jeltzale «se limita a expresar su voluntad sincera de trabajar incansablemente y con eficacia, además de con la lealtad institucional debida y el espíritu de colaboración necesario desde todas las instituciones de Gipuzkoa».

Desde el Gipuzkoa Buru Batzar aseguran que «no será el PNV quien acuse de fracaso a los consejeros socialistas de Vivienda del Gobierno Vasco; ni siquiera lo hará en el caso de que albergue alguna duda sobre el compromiso efectivo que hayan podido demostrar con Donostia durante demasiados años». «Una situación, por cierto, que creíamos solventada, gracias, precisamente, a la actitud aparentemente mucho más colaborativa del actual consejero desde el inicio de la legislatura», apostillan.

Este nuevo cruce de reproches entre ambos socios de Gobierno llegan apenas unos días después de que Eneko Goia dejase la Alcaldaa de Donostia en manos de Jon Insausti, ahora mismo con Nekane Arzalluz como alcaldesa 'accidental'. Una decisión que ha sacudido el tablero político vasco de cara a las elecciones municipales del 2027, y que ha avivado ya la pugna preelectoral.

Los datos

En todo caso, el PNV apunta que «da más valor a los hechos que a las palabras» y señalan que de 2015 a 2023, con los jeltzales en la Alcaldía, en Donostia se generaron 3.787 viviendas, 721 de ellas, de protección pública. «De 2011 a 2015, con EH Bildu en la Alcaldía, fueron 1.108 viviendas en total», recuerdan. Ahora mismo, explican, hay otras 1.100 en construcción. Y durante los próximos dos años se iniciarán 2.500 más. El proyecto jeltzale incluye 7.000 nuevas viviendas hasta 2033, de las que más del 40% tienen calificación protegida.

Los jeltzales apuntan que son conscientes de que, «dada la grave situación que dificulta el acceso a la vivienda de la juventud guipuzcoana, y especialmente de la donostiarra, no es suficiente y debemos seguir implicando recursos públicos y esfuerzo político. No nos conformamos».