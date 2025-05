El PNV denuncia las «maniobras sucias» del PP para obstaculizar que el euskera sea oficial en la UE

Apenas unos minutos después de que el Parlamento Europeo haya decidido aplazar la votación sobre la oficialidad del euskera, catalán y gallego en la Unión ... Europea, el PNV ha cargado duramente contra el PP, a quien responsabiliza directamente de que el euskera no se considere ya una lengua cooficial en la UE después de que varios países de los Veintisiete hayan mostrado sus dudas legales, financiera y políticas al respecto.

A través de las redes sociales, el presidente del partido jeltzale, Aitor Esteban, ha denunciado las «maniobras sucias del PP» para, a su juicio, obstaculizar e impedir que la lengua vasca sea oficial en las instituciones europeas. «No perdemos la esperanza: el euskera tendrá el lugar que merece en Europa porque somos una nación», ha defendido el líder del PNV.

Esteban ha insistido en que «combatirán» todas esas 'maniobras' que en su opinión han desplegado los populares. Lo que, de facto, está ensanchando aún más la grieta en la relación que mantienen ambas formaciones. «Lo conseguiremos combatiendo todas las maniobras sucias del PP, por encima de todas las zarzas y por debajo de todas las nubes», ha sostenido el líder del PNV.

La de Esteban no es, sin embargo, la única voz jeltzale que se ha pronunciado al respecto, y con parecidos términos. Antes incluso de que se conociera el aplazamiento de la votación en el Europarlamento, la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, se ha mostrado «esperanzada» de que el euskera sea una lengua oficial en la UE. Aunque, acto seguido, también ha recalcado su «preocupación» por algunas declaraciones que se han realizado desde el PP. «Lo que esperamos es que el PP no esté maniobrando para que, al final, el euskera no pueda conseguir su sitio en Europa», ha lamentado Ubarretxena.

Y aunque Ubarretxena haya reconocido que es «un logro» estar ya en el punto de que se debata sobre la oficialidad del euskera en Europa -ha querido poner en valor «el camino recorrido hasta aquí»-, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que «seguiremos peleando para que el euskera pueda tener su lugar».

La «maquinaria» del PP

También desde el Congreso de los Diputados han alzado la voz al respecto. La portavoz del PNV en la Cámara baja, Maribel Vaquero, ha emplazado directamente al PP a que «explique a los vascos y, sobre todo, a los vasco-parlantes, por qué ha puesto toda esa maquinaria en contra de nuestro idioma».

A su juicio, «si el PP no hubiera estado remando en contra para que no se dé la oficialidad de los idiomas», la decisión que se ha adoptado finalmente este martes hubiera sido «diferente». «No hubiera habido ese aplazamiento», ha asegurado.

Así, Vaquero ha recordado que «parecía imposible hablar en euskera en esta Cámara», en alusión a la reforma que permite, desde septiembre del 2023, hacer uso del euskera, catalán y gallego en toda la actividad parlamentaria. «Sin embargo -ha continuado- se ha conseguido y se hace con normalidad, no hay ningún problema para ello». Por lo tanto, ha defendido la portavoz jeltzale, «entendemos que tiene que ser lo mismo en Europa porque son lenguas oficiales».

Vaquero, en todo caso, ha asegurado que su partido seguirá «trabajando» para lograr la oficialidad del euskera en la UE. «Hoy no ha sido posible, se ha aplazado la decisión, pero tarde o temprano el euskera será una lengua oficial en Europa, porque es una lengua europea, la más antigua de Europa además», ha destacado. Y ha defendido que se modifiquen, si así fuera necesario, los tratado de la Unión Europea. «Si hay voluntad política, se puede hacer», ha dicho.

La reacción de EH Bildu

También el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha pronunciado sobre esta cuestión y, de la misma manera que Vaquero, ha resaltado que el euskera es «la lengua más antigua de Europa», conseguirá tener «el sitio que merece» en la UE.

A través de las redes sociales, el líder de la coalición soberanosta ha asegurado, tras conocer la noticia, que «la lengua más antigua de Europa va a conseguir tener el sitio que merece en la Unión Europea». «Seguiremos trabajando, mucho trabajo y poco ruido», ha añadido.

Además, y tras precisar que «la estrategia de país es a largo plazo», Otegi ha destacado que «estamos orgullosos» y que se va a conseguir que finalmente el euskera sea una lengua oficial en Europa.