Euge Arrizabalaga, en el centro, y el grupo juntero del PNV en Gipuzkoa. Félix Morquecho

El PNV arremete contra la coalición por «usar la mentira» en el caso Bidegi

El GBB lamenta la «estrategia sistemática de destrucción del oponente político» y «el populismo» de EH Bildu

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:17

El PNV ha arremetido este sábado contra EH Bildu por tratarse de un «partido populista que utiliza la mentira». La formación que lidera Euge Arrizabalaga ... en Gipuzkoa valora en un comunicado la decisión judicial de rechazar el recurso presentado por la coalición independentista contra la gestión de Bidegi. Y afirma que este asunto «evidencia, una vez más, la estrategia sistemática de destrucción del oponente político practicada por la izquierda abertzale desde hace más de 13 años».

