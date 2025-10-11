El PNV arremete contra la coalición por «usar la mentira» en el caso Bidegi

El PNV ha arremetido este sábado contra EH Bildu por tratarse de un «partido populista que utiliza la mentira». La formación que lidera Euge Arrizabalaga ... en Gipuzkoa valora en un comunicado la decisión judicial de rechazar el recurso presentado por la coalición independentista contra la gestión de Bidegi. Y afirma que este asunto «evidencia, una vez más, la estrategia sistemática de destrucción del oponente político practicada por la izquierda abertzale desde hace más de 13 años».

La formación jeltzale ha hecho estas declaraciones después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia insistiera, en un auto, en que no hubo delito en la sociedad pública Bidegi por supuestas irregularidades en obras de la AP-1 en Eskoriatza, cuando el PNV gobernaba en la Diputación Foral de Gipuzkoa. Es decir, rechazó el recurso presentado por la coalición independentista. «Una vez más, y ya van tres, las acusaciones sin fundamento de EH Bildu en lo que llamaron caso Bidegi han quedado totalmente desmontadas. Después de tres resoluciones judiciales, queda en evidencia el juego sucio desarrollado desde 2013 por el partido, liderado en ese momento por Larraitz Ugarte y Martin Garitano, y continuado hasta el día de hoy, durante más de 13 años, por unos dirigentes que han persistido en la mentira», destacaron desde el partido nacionalista.

«Llega tarde»

Tras lamentar que este pronunciamiento judicial llega «tarde», desde el PNV subrayan que esto supone un «acto de desagravio político y humano hacia las personas sobre las que EH Bildu ha sostenido una política de acusaciones falsas, a sabiendas de que lo eran». En este sentido, lamentaron que los nombres de Markel Olano y Eneko Goia fueron utilizados para desarrollar una campaña de «intoxicación» en vísperas de las elecciones municipales y forales de 2015, con la clara finalidad de obtener ventaja electoral «mediante la mentira». A juicio del GBB, «una campaña de bulos y 'fake news' para intentar destruir al PNV, que no reparó en el daño humano y personal que iba a producir a los técnicos de Bidegi y de empresas contratadas, que también fueron falsamente acusados».

En este punto, hicieron hincapié en que «una de las características del populismo es difundir, al margen de la evidencia o de hechos verificables, mensajes simplificados, distorsionados o sencillamente falsos. Y todo con el fin de obtener réditos partidistas mediante una narrativa de 'buenos' y 'malos'.