El PNV apoya la exclusión de Israel de las competiciones internacionales

El PNV ha sido tajante y ha apoyado este martes con firmeza la exclusión de Israel de cualquier competición internacional. Apenas un día después de ... que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamase esta medida ante los ataques hacia la población de Gaza, la secretaria del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Maitane Ipiñazar, ha respaldado este posicionamiento.

La dirigente jeltzale, en una entrevista en Onda Vasca, se ha mostrado así favorable a que se vete a Israel de las competiciones internacionales y a que se aísle al país liderado por Benjamín Netanyahu de forma «pacífica». De hecho, Ipiñazar ha recordado «las sanciones o los impedimentos que se le pusieron en su día a Rusia cuando ocurrió la invasión a Ucrania» y, a su juicio, «no es comprensible que no ocurra lo mismo en este caso con Israel».

Respecto a los incidentes que se han producido en la Vuelta ciclista, y que han llevado a la cancelación de la última etapa, Ipiñazar ha opinado que, «si desde el principio no se hubiera aceptado la participación de Israel, evidentemente todo lo que ha ocurrido no hubiera ocurrido». «Desde el principio se podía haber atajado», ha subrayado.

Por todo ello, la secretaria del EBB ha afirmado que «es evidente» que el Gobierno de Israel está cometiendo «un genocidio» en Palestina y, por ello, ha abogado por un aislamiento «pacífico» como se hizo con Rusia ante la invansión a Ucrania, aunque ha rechazado «el uso de la violencia en las protestas» contra «la represión» a los palestinos por el Ejecutivo de Netanyahu.

Ipiñazar ha afirmado, además, que es «perfectamente entendible» que haya protestas porque «se está viendo en directo» la violación de los derechos humanos, con «asesinatos» de mujeres y niños en Palestina. «Es un verdadero genocidio», ha aseverado.

La dirigente jeltzale ha asegurado que vive lo que ocurre en Palestina «de una manera muy personal» porque vio «en primera persona lo que está ocurriendo allí» cuando estuvo, como parlamentaria vasca, en Cisjordania en septiembre de 2022. «Pude ver de primera mano la represión que vive el pueblo palestino», ha indicado.

Protestar «desde el respeto»

En este sentido, ha opinado que lo que está ocurriendo en Gaza es «una barbaridad porque (Israel) está desplazando a un pueblo entero de manera forzosa, atacándole».«Responder ante eso como sociedad, me parece sano, porque denota que algo de humanidad todavía nos queda, pero siempre consideramos que debe hacerse desde el respeto».

Por ello, ha considerado que aunque «todo el mundo está de acuerdo en que es un genocidio, no se puede compartir el uso de la violencia en este tipo de protestas». «Es un verdadero genocidio, con lo cual entendemos las protestas, pero no podemos defender el uso de la violencia», ha reiterado.

La secretaria del EBB del PNV ha afirmado que se debe denunciar «el genocidio y »es hora de que la comunidad internacional actúe«. En esta línea, ha señalado que su partido vio »con buenos ojos« las propuestas anunciadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como la suspensión del Acuerdo de Asociación Comercial entre la Unión Europea e Israel, aunque »lleguen tarde«.

«En Europa no hay una voz única, pero poco a poco distintas sensibilidades ya se están uniendo, porque la situación es insostenible y Netanyahu la semana pasada ya advirtió que todo el mundo dejase la ciudad de Gaza porque iba a arrasarla, y eso parece que se pasa por alto y que nadie hace nada», ha remarcado.