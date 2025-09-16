Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban y Maitane Ipiñazar, a su llegada al Atano III para la celebración de la Asamblea Nacional del PNV en marzo pasado. EP

El PNV apoya la exclusión de Israel de las competiciones internacionales

Ipiñazar aboga por un aislamiento «pacífico» a Israel ante «el genocidio» palestino pero rechaza la violencia en protestas

A. Muñoz

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:38

El PNV ha sido tajante y ha apoyado este martes con firmeza la exclusión de Israel de cualquier competición internacional. Apenas un día después de ... que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamase esta medida ante los ataques hacia la población de Gaza, la secretaria del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Maitane Ipiñazar, ha respaldado este posicionamiento.

