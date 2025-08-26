Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corrida de toros en Illunbe durante la Aste Nagusia de Donostia. Lobo Altuna

El PNV acusa a EH Bildu de retrasar el debate de los toros en los municipios donde gobierna

La coalición abertzale se defiende alegando que hay que respetar «los distintos ritmos de cada sitio»

Borja Alonso

Martes, 26 de agosto 2025, 12:52

El portavoz parlamentario del PNV y miembro del EBB, Joseba Díez Antxustegi, ha censurado a EH Bildu que plantee que el debate sobre los toros ... se haga «sin prisa» en los municipios en los que ellos gobiernan, pero pretendan que en los demás «se aborde ya». Díez Antxustegi ha realizado estas declaraciones este martes en redes sociales, después de que la portavoz de la coalición abertzale en el Ayuntamiento de Bilbao, María del Río, junto con la concejal Garazi Perea, defendieran que el debate sobre los espectáculos taurinos se tienen que producir «desde la autonomía municipal» y apostara por «respetar los distintos tiempos de cada uno de los lugares».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  5. 5

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  6. 6

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 Imanol, vecino de San Sebastián: «Tengo 74 años y añoro la antigua playa, peligrosa pero nos dejaban vivir un poco más»
  9. 9 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  10. 10

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PNV acusa a EH Bildu de retrasar el debate de los toros en los municipios donde gobierna

El PNV acusa a EH Bildu de retrasar el debate de los toros en los municipios donde gobierna