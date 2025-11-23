Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Zubero, Itziar Aspuru, Jon Ander Zarate y Jesús Herrero, en la Plaza Circular que vio nacer a Gesto por la Paz, con su primera pancarta. Jordi Alemany

Los pioneros de Gesto: «Nuestra utopía era que se escuchase nuestro silencio»

Cuarenta años después, miembros del movimiento ciudadano que denunció la violencia recuerdan su historia

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Cuando un grupo de jóvenes se acercó a la Plaza Circular para denunciar por primera vez un asesinato terrorista, en mitad de los años de ... plomo, nadie pensó que aquello mereciera una foto. Hace 40 años, no llevaron cámara. Nadie era consciente de que estaban haciendo historia. Por eso no hay registro de aquel primer Gesto por la Paz, que se celebró un 26 de noviembre de 1985. Jon Ander Zarate estaba allí. «Había un caldo de cultivo en la sociedad. Cada dos por tres había muertes y asesinatos. Mucha gente empezamos a decir que aquello no podía ser, que había que hacer algo», recuerda.

