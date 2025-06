Pese a todo, pacto de hierro

Alberto Surio San Sebastián Sábado, 21 de junio 2025, 07:21 Comenta Compartir

La alianza PNV-PSE es de un material resistente aunque a veces pueda parecer que es endeble y que se tambalea a merced de las ... fuertes convulsiones de la política, sobre todo la española. La oposición busca los puntos frágiles y ayer intentó agujerear el escudo. Pero vano intento. Incluso con el tema sensible del euskera, a pesar de la discrepancia entre ambos socios expresada ayer, la sangre no va a llegar al río y la crisis no va romper nada más allá de que la tensión interna vaya a mayores. Jeltzales y socialistas han encontrado en general un equilibrio de posiciones en el programa de gobierno y han blindado su acuerdo, aunque las tormentas arrecien en el exterior. Algunas imágenes son reveladoras de ese 'pacto de hierro' que tiene como principal acicate la presión de EH Bildu.

El pleno de ayer también evidenció la estrategia de los de Arnaldo Otegi por polarizar en relación con el problema de la vivienda, la principal preocupación de la ciudadanía vasca, según el Deustobarómetro. La izquierda independentista cree que puede abrir una fisura entre el PNV y el PSE y Nerea Kortajarena lleva unas cuantas sesiones buscando el cuerpo a cuerpo con Denis Itxaso. Pero la réplica del consejero sitúa también la pelota en el tejado del gran poder institucional de EH Bildu, sobre todo por su papel en numerosos ayuntamientos. Hacer oposición cuando se tienen centenares de alcaldes no es un ejercicio sencillo. En todo caso, los movimientos de ayer ponen en valor los nuevos debates que marcan el enorme cambio protagonizado en la política vasca en la que ya no vale quedarse en la consigna fácil para zaherir al adversario. En una coyuntura en la que la imagen de la política está por los suelos, conviene dejar clara la labor de nuestras instituciones democráticas de autogobierno. En un momento lleno de barro y de porquería, es necesario también levantar la mirada del suelo y reivindicar la política como servicio público honesto.

