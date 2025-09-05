Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la apertura del año judicial. EFE

Perelló rechaza las «insistentes descalificaciones» al Poder Judicial y exige evitarlas

La presidenta del Poder Judicial considera «totalmente inoportunas y rechazables» las críticas provenientes de los «poderes públicos» y pide confiar en las garantías del derecho de defensa

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:21

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha rechazado este viernes, durante el acto de apertura del año judicial, las « ... insistentes descalificaciones» al Poder Judicial, instando a Ejecutivo y Legislativo a evitarlas al considerar que solo contribuyen a minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  4. 4 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  10. 10

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Perelló rechaza las «insistentes descalificaciones» al Poder Judicial y exige evitarlas

Perelló rechaza las «insistentes descalificaciones» al Poder Judicial y exige evitarlas